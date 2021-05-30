DETENIDO EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO
EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO, ALREDEDOR DE LA HORA 04, PERSONAL POLICIAL QUE EFECTUABA RECORRIDA PREVENTIVA EN LA CIUDAD, CONSTATÓ LA PRESENCIA DE UN MASCULINO JOVEN DE UNOS 30 AÑOS DE EDAD, EL QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA PÚBLICA, EN INMEDIACIONES DE CALLES RÍO IGUAZÚ AL ESTE, EN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD, CAUSANDO ADEMÁS LA ALTERACIÓN DEL BARRIO CON GRITOS Y ADEMANES QUE ALTERABAN EL ORDEN PÚBLICO, ANTE TAL SITUACIÓN Y AL NO CESAR SU ACTITUD DEBIÓ SER TRASLADADO A ESTA JEFATURA DE POLICÍA DONDE PREVIO EXAMEN MÉDICO, QUEDÓ ALOJADO POR S/ INFRACCIÓN A LOS ARTS. 41º Y 43º (DESORDEN Y EBRIEDAD) DE LA LEY PROVINCIAL 3815 VIGENTE, INICIÁNDOSE EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL.
POR ÚLTIMO DICHO CIUDADANO FUE NOTIFICADO DEL DECRETO NACIONAL 334/21 (BAJO ACTA DE ESTILO) AL NO PODER JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN HORARIO NO PERMITIDO DE CIRCULACIÓN.
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