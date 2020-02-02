DETENIDO EN FLAGRANCIA
UN SUJETO FUE SORPRENDIDO CUANDO INTENTABA INGRESAR A UNA PANADERÍA UBICADA EN VIEYTES Y MITRE DE ESTA CIUDAD, EJERCIENDO VIOLENCIA EN UNA PUERTA ENREJADA LLEVÁNDOSE UN CANDADO. PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE DE MANERA INMEDIATA Y LOGRA APREHENDER A ESTE MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD, QUIEN LUEGO DE COMUNICAR LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO QUEDA DETENIDO POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA E FLAGRANCIA
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