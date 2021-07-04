DETENIDO CON SU NOVIA POR DISPARAR LA CASA DEL SUEGRO
PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN UNA VIVIENDA DE COLÓN, UBICADA SOBRE CALLE CRAVIOTTO AL 1100, LUGAR DONDE UN CIUDADANO DE 26 AÑOS, SE HIZO PRESENTE CON SU NOVIA DE 24 AÑOS Y CON UNA ESCOPETA DISPARÓ EL FRENTE DE LA VIVIENDA DE SU SUEGRO, LUEGO DE ESTO LA JOVEN HABRÍA AMENAZADO DE MUERTE A SU PADRE. ATENTO A ESTO FUERON INMEDIATAMENTE APREHENDIDOS POR EL COMANDO RADIOELÉCTRICO, SIENDO TRASLADADOS HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EL MASCULINO Y LA JOVEN A LA COMISARÍA DE LA MUJER DONDE PERMANECERÁN ALOJADOS DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON. EN TANTO EL ARMA DE FUEGO FUE FORMALMENTE SECUESTRADA CONTINUÁNDOSE CON LA PESQUISA, INTERVINIENDO EN EL LUGAR PERSONAL DEL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415