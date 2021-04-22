DETENCIÓN EN COLON DE UNA MUJER CONDENADA POR ABUSO SEXUAL
A SOLICITUD DE COLABORACIÓN FUNCIONAL POR PARTE DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE LA DEPARTAMENTAL URUGUAY, DESDE ESTA JEFATURA SE PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UNA CIUDADANA DE 52 AÑOS ORIUNDA DE LA HISTÓRICA. POR REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DE JUICIOS Y APELACIONES DE URUGUAY A CARGO DE LA DRA MARÍA EVANGELINA BRUZZO, SE PROCEDIÓ DE FORMA INMEDIATA A LOCALIZAR A ESTA FEMENINA QUE FUE INTERCEPTADA POR EFECTIVOS QUE SE ENCONTRABAN FRANCO DE SERVICIO, CUANDO CIRCULABA DE FORMA PEATONAL POR COSTANERA NORTE DE ESTA CIUDAD. ARRIBANDO AL LUGAR PERSONAL FEMENINO, SE TRASLADÓ A ESTA MUJER HASTA LA COMISARIA DE LA MUJER, EN DONDE QUEDO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA POR UNA CONDENA QUE QUEDO FIRME EN MARZO DE ESTE AÑO, A 10 AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO EN LA UNIDAD PENAL Nº 6 DE LA CIUDAD DE PARANÁ, POR EL DELITO DE “ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, PROMOCION DE LA CORRUPCION AGRAVADA LESIONES AGRAVADAS”.
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