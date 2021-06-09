DETENCIÓN DEL TERCER IMPLICADO DEL ROBO A KIOSCO CENTRICO.
EN LA FECHA Y ALREDEDOR DE LAS 07:15 HORAS PERSONAL POLICIAL DE LA SECCIÓN COMANDO RADIOELÉCTRICO, EN RELACIÓN AL ROBO DE UN KIOSCO, UBICADO EN CALLE 12 DE ABRIL Y PRIMERA JUNTA DE ESTA CIUDAD, EL PASADO SÁBADO, PUDO PROCEDER A DAR CON EL PARADERO Y POSTERIOR DETENCIÓN, DE UN JOVEN DE 35 AÑOS, ORIUNDO DE ESTA CIUDAD, SIENDO APREHENDIDO EN INMEDIACIONES DE CALLES PRESBÍTERO COT Y BOULEVARD FERRARI, EL CUAL ERA BUSCADO Y SE ENCUENTRA IMPUTADO POR EL DELITO DE ROBO, CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA LOCAL A CARGO DEL DR. BLANCA SEBASTIAN.
POSTERIOR A DICHA DETENCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, ESTE CIUDADANO FUE TRASLADADO A JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON DONDE QUEDÓ ALOJADO.
ESTE MASCULINO CONTARÍA CON ANTECEDENTES JUDICIALES POR DELITOS SIMILARES E INVOLUCRADO EN UN HURTO DE MERCADERÍAS A UN SUPERMERCADO CÉNTRICO DE CALLES URQUIZA PERPETRADO EN EL MES DE ABRIL DONDE FUE DETENIDO EN ESA OPORTUNIDAD POR PERSONAL DE LA SECCIÓN MOTORIZADA HABIÉNDOSE INICIADO EN ESA OPORTUNIDAD UNA CAUSA PENAL POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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