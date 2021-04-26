DETENCIÓN DE UNA FEMENINA POR HECHO DE ARREBATO OCURRIDO EL MES PASADO
DETENCIÓN DE UNA FEMENINA SINDICADA COMO PARTÍCIPE EN UN HECHO OCURRIDO EL VIERNES 19 DE MARZO, EN AVENIDA QUIRÓS Y LUGONES, LUGAR EN DONDE UNA CIUDADANA FUE ABORDADA POR DOS PERSONAS EN UNA MOTO Y LUEGO DE UN FORCEJEO LE SUSTRAJERON UN TELÉFONO CELULAR. A RAÍZ DE ESTE HECHO EN DONDE PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES INICIÓ UNA PESQUISA, EN PRIMER MOMENTO SE LLEVARON ACCIONES CONCRETAS PROCEDIÉNDOSE A POCOS DÍAS DE OCURRIDO EL ILÍCITO UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO UBICADO EN PLAN LIBERTAD DE COLÓN, LUGAR HABITADO POR UN HOMBRE DE 33 AÑOS, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA MOTO, PRENDAS DE VESTIR, COMO ASÍ TAMBIÉN A SU INMEDIATA DETENCIÓN POR ESTAR SINDICADO COMO PARTÍCIPE EN EL ILÍCITO QUE SE INVESTIGABA. CONTINUANDO CON LAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS E INDICIOS RECOLECTADOS CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE LOGRÓ, EN EL DÍA DE AYER, EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, A LA DETENCIÓN DE UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, DE QUIEN SE DETERMINÓ SUPUESTA PARTICIPACIÓN EN ESTE ARREBATO, QUEDANDO ALOJADA EN COMISARÍA DE LA MUJER A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.
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