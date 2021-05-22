DETENCIÓN DE UN SUJETO QUE AMENAZÓ A UNA MUJER. EN SU VEHÍCULO PERSONAL POLICIAL ENCONTRÓ VARIAS ARMAS BLANCAS.
PERSONAL POLICIAL PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR ORDEN DE LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORIO. ESTA PERSONA QUE SE HABÍA HECHO PRESENTE, EN HORAS DE LA MAÑANA, A UNA AUDIENCIA EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD UBICADO SOBRE CALLE 12 DE ABRIL, COMENZÓ AMENAZAR NUEVAMENTE A LA VÍCTIMA, NEGÁNDOSE EN TODO MOMENTO A PARTICIPAR DE LA REUNIÓN A LA QUE HABÍA SIDO CONVOCADO POR LAS AUTORIDADES. ANTE LA PELIGROSIDAD PUESTA EN MANIFIESTO SE TRASLADÓ A ESTE SUJETO DE 62 AÑOS, DE NACIONALIDAD URUGUAYA, HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO. UNA VEZ EN DEPENDENCIA POLICIAL, MEDIANTE OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS DE COLON, SE PROCEDIÓ A LA REQUISA DE SU VEHÍCULO UN CHEVROLET CORSA, EN DONDE SE ENCONTRÓ VARIAS ARMAS BLANCAS, LAS QUE FUERON FORMALMENTE SECUESTRADAS BAJO ACTA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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