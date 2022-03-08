DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL
EN HORAS DE LA TARDE DE LA FECHA PERSONAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR JUNTOS PERSONAL DE ANAF COLÓN CONCURRIERON A ZONAS EJIDO COLON CERCANO A LA ESCUELA AEROTÉCNICA A DAR CUMPLIMIENTO A UN OFICIO JUDICIAL, ENTREVISTÁNDOSE CON UN VECINO DE 33 AÑOS QUIEN SE NEGABA ROTUNDAMENTE A DEVOLVER A SUS HIJOS DE 5 Y 1 AÑO A SU MADRE Y DE MANTENER COMUNICACIÓN VIRTUAL POR VIDEO LLAMADA CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES. POR DISPOSICIÓN DEL FISCAL EN TURNO DR. ALEJANDRO PERROUD, DISPUSO SU DETENCIÓN INMEDIATA POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL, TRASLADANDO A LOS NIÑOS HASTA LA DEPENDENCIA POLICIAL INTERVINIENTE Y ENTREGADOS A SU MADRE PARA SU RESGUARDO MATERNO.-
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