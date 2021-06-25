DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO.-
EN EL DÍA DE AYER EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, DEPENDIENTE DE JEFATURA DE COLÓN, PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
LA DETENCIÓN SE PRODUJO POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES RESTRICTIVAS DE ACERCAMIENTO HACIA LA VÍCTIMA. LAS CUALES SE ENCONTRABA NOTIFICADO CLARAMENTE EN VIOLACIÓN DE LO YA DISPUESTO.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO DE COLÓN, CON INTERVENCIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN COLÓN, A CARGO DE LA DRA. NATALIA CÉSPEDES QUIEN ORDENÓ MEDIANTE OFICIO Nº 653, LA DETENCIÓN DEL CAUSANTE, PREVIO SER EXAMINADO POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO, QUEDANDO ALOJADO EN DEPENDENCIA DE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA INTERVINIENTE.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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