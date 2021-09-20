DETENCIÓN DE SEXAGENARIO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL
EN EL DÍA DE HOY DESPUÉS DEL MEDIODÍA, DESDE UN DOMICILIO DE CALLE SOURIGUES DE LA CIUDAD DE COLÓN, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN CIUDADANO DE 68 AÑOS DE EDAD, QUIEN ESTABA DESOBEDECIENDO DE FORMA FLAGRANTE UN MANDAMIENTO JUDICIAL, QUE LE PROHIBÍA EL CONTACTO CON UN VECINO, QUIEN LO HABÍA DENUNCIADO PREVIAMENTE. A RAÍZ DE LO ACONTECIDO, FUE CONDUCIDO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL. DONDE LUEGO DE SU INGRESO, QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA ACTUANTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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