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DESPISTE

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EN HORAS DE LA MAÑANA, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CAMINO A COLONIA LAS PEPAS, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA FORD , MODELO ESCORT, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 45 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA, DE 25 AÑOS DE EDAD Y SUS TRES HIJOS MENORES , QUIEN CIRCULABA EN SENTIDO N-S Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL MISMO Y SU POSTERIOR VUELCO. AFORTUNADAMENTE NO SE REGISTRARON PERSONAS LESIONADAS. DESTACANDO QUE EN El LUGAR se REALIZARON ACTUACIONES SIMPLES.

 

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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