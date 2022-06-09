DESPISTE
EN HORAS DE LA MAÑANA, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CAMINO A COLONIA LAS PEPAS, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA FORD , MODELO ESCORT, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 45 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA, DE 25 AÑOS DE EDAD Y SUS TRES HIJOS MENORES , QUIEN CIRCULABA EN SENTIDO N-S Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL MISMO Y SU POSTERIOR VUELCO. AFORTUNADAMENTE NO SE REGISTRARON PERSONAS LESIONADAS. DESTACANDO QUE EN El LUGAR se REALIZARON ACTUACIONES SIMPLES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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