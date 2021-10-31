DESPISTE Y VUELCO EN UBAJAY
EN LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO, MINUTOS CERCANOS A LAS 13:00 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE VIAL, OCURRIDO EN EL KM 214 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, CUANDO EL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET SPIN, UN CIUDADANO DE 49 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, QUE CIRCULABA DE SUR A NORTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER DESPISTÓ Y POSTERIORMENTE SE PRODUJO EL VUELCO DEL VEHÍCULO.
SE DIO INTERVENCIÓN A BOMBEROS DE UBAJAY JUNTO A PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS, PUDIENDO CONSTATAR QUE EL MISMO NO SUFRIÓ LESIONES.
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