DESPISTE Y VUELCO EN UBAJAY
A LAS 05:43 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN AUTOVIA ARTIGAS AL KM 203, CUANDO UN AUTOMOVIL MARCA FIAT, MODELO PALIO ATRACTIVE, DE COLOR ROJO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 45 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES, EL QUE CIRCULABA POR LA ARTERIA ANTES MENCIONADA EN SENTIDO SUR-NORTE Y ANTES DE LLEGAR AL KM 203 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER , PIERDE EL CONTROL DEL VEHICULO, SE PRODUCE UN DESPISTE Y VUELCO,QUEDANDO DEPOSITADO A UN COSTADO DE LA AUTOVIA SOBRE LOS PASTIZALES.
SE DIO INTERVENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS PUDIENDO CONSTATAR QUE EL CHOFER NO SUFRIÓ LESIONES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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