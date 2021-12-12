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DESPISTE Y VUELCO EN RUTA 14. FALLECEN DOS PERSONAS

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MADRUGADA DE LA FECHA ALREDEDOR DE LAS 04:00 HORAS, UN VEHÍCULO MARCA RENAULT CLIO, QUE CIRCULABA EN SENTIDO NORTE-SUR POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER AL LLEGAR A LA ALTURA DEL KM 184 PIERDE EL CONTROL, PRODUCE UN DESPISTE Y VUELCO. RESULTANDO LESIONADOS LOS CUATRO OCUPANTES DEL RODADO.

POSTERIOR A ESTO Y DADO LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES, PERDIÓ LA VIDA SU CONDUCTOR, UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES; UN ACOMPAÑANTE, UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, DE NACIONALIDAD PARAGUAYA.

LOS OTROS DOS MASCULINOS, UNO DE 54 AÑOS Y OTRO DE 36 AÑOS DE EDAD, RESULTARON CON LESIONES LEVES.

SE INICIARON ACTUACIONES CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DEL DR. SEBASTIÁN BLANC, EL CUAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DEL HECHO, DANDO DIRECTIVAS EN LA INSTRUCCIÓN COMO LA INTERVENCIÓN DE LA DIVISION CRIMINALISTICA.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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