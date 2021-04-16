DESPISTE Y VUELCO DE UNA TRAFFIC EN RUTA 14 ACCESO A COLONIA HOCKER
EL HECHO SE PRODUJO ALREDEDOR DE LAS 04:25 HORAS DE ESTE VIERNES, EN LA ROTONDA DE ACCESO A COLONIA HOCKER, DEPARTAMENTO COLÓN,
EL VEHÍCULO ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 49 AÑOS, DOMICILIADO EN GENERAL RODRÍGUEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN CONDUCÍA UNA TRAFIC IVECO, EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE VENÍA DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO, CON DESTINO A AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE EN DICHO VEHÍCULO TRANSPORTA ENCOMIENDAS PARA LA EMPRESA OCA, AL LLEGAR A LA ROTONDA Y A RAÍZ DE LA NIEBLA EXISTENTE, NO SER PERCATÓ DE ESTA CONTINUANDO SU MARCHA PRODUCIÉNDOSE EL DESPISTE Y VUELCO DEL RODADO.
EL MASCULINO VIAJABA SOLO, Y SE ENCONTRABA LÚCIDO. SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA LA PICADA-EL BRILLANTE, COMO CONSECUENCIA DEL HECHO SE SOLICITÓ LA AMBULANCIA PARA SU DEBIDA ATENCIÓN, ARRIBANDO UNIDAD SANITARIA, CUYO MÉDICO EXAMINÓ AL CONDUCTOR Y DIAGNOSTICÓ UNA CONTUSIÓN EN REGIÓN FRONTAL, LESIÓN DE CARÁCTER LEVES.-
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