DESPISTE SIN LESIONADOS EN LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS A LA ALTURA DEL ARROYO EL PELADO
ESTA MAÑANA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, EN LA ALTURA DE ARROYO EL PELADO, LUGAR DONDE UN SANJOSESINO DE 49 AÑOS QUE IBA A BORDO DE UN FORD FOCUS, CIRCULANDO EN SENTIDO CARDINAL SUR-NORTE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE DE ESTE, DESPISTA Y FINALMENTE COLISIONA CON EL GUARDARRAIL. ESTE CIUDADANO FUE ASISTIDO Y AFORTUNADAMENTE NO RESULTÓ LESIONADO, EN TANTO EL RODADO QUEDÓ CON IMPORTANTES DAÑOS.
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