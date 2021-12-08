DESPISTE EN RUTA 130 (EX 26) KM. 2.5
EN LA MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES APROXIMADAMENTE A LAS 05:15 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 (EX 26) KM. 2.5, EN CERCANÍAS DEL CICLE CLUB COLÓN, CIRCUNSTANCIAS EN QUE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT VIVACE, MODELO 147, DE COLOR BLANCO IBA CIRCULANDO EN DIRECCIÓN NORTE-SUR, CONDUCIDO POR UNA JOVEN DE 18 AÑOS, ACOMPAÑADA POR DOS AMIGAS DE LA MISMA EDAD, TODAS DOMICILIADAS EN NUESTRO DEPARTAMENTO.
POR CAUSAS QUE SE TRATARÁN DE ESTABLECER LA CONDUCTORA PIERDE EL CONTROL DEL VEHÍCULO, APARENTEMENTE PRODUCTO DE UN MALA MANIOBRA DE OTRO RODADO QUE CIRCULABA POR LA ZONA EN LA MISMA DIRECCIÓN, HECHO ÉSTE QUE HABRÍA OCASIONADO EL DESPISTE, INGRESANDO TRAS ROMPER EL ALAMBRADO, EN UN TERRENO PERTENECIENTE A UN LABORATORIO EXISTENTE EN EL LUGAR. NO HUBO NINGUNA PERSONA LESIONADA. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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