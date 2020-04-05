DESPISTE DE UN VEHICULO EN BARRIO EL COLORADO
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA PERSONAL DE COMISARIA LA PICADA INTERVIENE POR UN DESPISTE, PROTAGONIZADO POR UN FORD FIESTA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 32 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA POR CALLE HOFFMAN DE BARRIO EL COLORADO Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL VEHICULO COLISIONANDO UN PAREDÓN. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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