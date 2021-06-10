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DESPISTE DE UN CAMIÓN EN LA CLARITA

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EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES, PERSONAL DE SUB COMISARIA LA CLARITA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 196 DE LA AUTOVÍA, LUGAR DONDE UN CAMIÓN VW 17-220 ACOPLADO KVG, CONDUCIDO POR UN JOVEN (22) CON DOMICILIO EN COLONIA AYUÍ DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MANIFIESTA QUE POR MOTIVO DE LA NIEBLA PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y SE PRODUJO EL DESPISTE. EL CONDUCTOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE COLON RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-

 

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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