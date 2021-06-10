DESPISTE DE UN CAMIÓN EN LA CLARITA
EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES, PERSONAL DE SUB COMISARIA LA CLARITA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 196 DE LA AUTOVÍA, LUGAR DONDE UN CAMIÓN VW 17-220 ACOPLADO KVG, CONDUCIDO POR UN JOVEN (22) CON DOMICILIO EN COLONIA AYUÍ DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MANIFIESTA QUE POR MOTIVO DE LA NIEBLA PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y SE PRODUJO EL DESPISTE. EL CONDUCTOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE COLON RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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