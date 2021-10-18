DESPISTE DE AUTOMÓVIL EN RUTA 130, ACCESO A LOS TRONCOS PETRIFICADOS
EN LA TARDE DE ESTE DOMINGO, ALREDEDOR DE LAS 15:30 HORAS PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 ACCESO A TRONCOS PETRIFICADOS DONDE UN AUTOMÓVIL, MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS, COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 70 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES; POR CAUSAS A ESTABLECER EL RODADO DESPISTA Y QUEDA DEPOSITADO EN LA BANQUINA Y ZANJÓN . RESULTANDO SU CONDUCTOR SIN LESIONES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.
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