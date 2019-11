Derrota en la ruta para el Rojo

El Rojo jugó un buen primer periodo, donde el arranque se disputó de manera muy pareja y casi que no se sacaban ventajas. Defensivamente fue eficiente en esta primera parte, y en las conversiones también se encontró fino. Ambos no se daban respiro en la zona pintada, y los dirigidos por Zuttion sufrieron el buen juego de Aguirre quien se encontraba preciso frente al aro. Sobre el final, Regatas se mostró impreciso y desconcentrado, situación que aprovechó La Unión para sumar y sellar la victoria parcial por 17 a 23. En el segundo cuarto la realidad no varió mucho de lo que se vió en el periodo anterior, sin embargo Regatas pisó más fuerte, empezó a mostrar mejor cara y dejó desconcertado a los de Zuttion que tampoco le dieron respiro a los de Rimoldi. Los colonenses tuvieron muchas pérdidas y se quedaron atrás en el goleo por la mínima, yéndose al descanso con derrota parcial por 41-40.

A la vuelta del entretiempo y hasta los 6 minutos de juego, las condiciones del juego no variaban, ida y vuelta constante y el tablero lo mostraba así también, La Unión que lo había arrancado mejor, a falta de 4 minutos y con una falta ofensiva de García en el poste bajo, lo mandaba al Celeste a la línea de los suspiro, situación que bastaría para que el local gire la historia del juego y se aísle en el tanteador consiguiendo la victoria parcial por 63 a 53. El último tramo del juego ya estaba en marcha y el local ponía en cancha su juego rápido para poder escaparse en el marcador. El Rojo apostaba a jugarle de igual a igual pero las cosas no salían como lo planeado y la visita comenzaba a sufrirlo desde atrás. Sacco y Bordoy fueron las bases claves de sustento en el equipo rojo y blanco. Finalmente, Regatas sellaría su victoria por 86 a 69.

Regatas : Mendoza 17, Veron 10, Garcia 14, Cognini 10, Aguirre 19 (FI); Bofelli 14, García 2, Diez, Rausch, Angelino.

DT: S. Rimoldi

La Unión : Sacco 21, Bordoy 14, Eterovich 5, Mazzini 8, Garcia 2 (FI); Cabrera 14, Marani 2, Laurido 2, Amichetti 1, Sucetti.

DT: J. Zuttion

Parciales: 17-23; (24-17) 41-40; (22-13) 63-53; (23-16) 86-69.

Arbitraje: F. Boelaert – R. Morales.

Estadio: “Juan José Garro”