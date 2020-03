DEMANDAMOS SUSPENSIÓN DE LA CONCURRENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN ENTRE RIOS.

Desde AGMER SECCIONAL URUGUAY manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de respuesta del Gobierno Provincial, ante el altísimo grado de vulnerabilidad en que nos encontramos frente a la irrupción de la pandemia de Coronavirus como así también por el preocupante avance de casos de Dengue.

Frente a la PANDEMIA nuestras escuelas no están en condiciones sanitarias para afrontar la misma. Estudiantes, familias, personal docente y no docentes transitan cotidianamente las instituciones, somos cientos y en algunas miles que compartimos el edificio escolar en tres turnos muchas de ellas, desde nivel inicial hasta adultos, las universidades e institutos de formación docente.

El gobernador Bordet expresó en sus declaraciones y comunicados la emergencia sanitaria en la provincia y se prohibieron las reuniones de más de 40 personas, se suspendieron reuniones, recitales, el fútbol, celebraciones religiosas, pero las escuelas deben articular una serie de recomendaciones para prevenir y garantizar desinfección entre turnos, sin alterar el ritmo habitual, con partidas que aunque se refuercen sabemos no son suficientes ni humanamente posible, con escuelas que no cuentan con personal de ordenanza, a pesar de los reiterados pedidos y escuelas donde no alcanzan aquellos que están abocados a esa tarea, y son también los docentes que deben realizarla.

ANTE ESTO LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOS PREGUNTAMOS ¿POR QUÉ NO SE SUSPENDEN LAS CLASES? ¿Tenemos que esperar a que el virus se propague en nuestras comunidades para hacerlo?

Todas las recomendaciones efectuadas por la comunidad médica mundial y local buscan prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias en ámbitos de atención al público, incluyendo las infecciones producidas por coronavirus, recomendaciones destinadas a orientar sobre medidas de prevención en lugares con alto tránsito de personas, estas incluyen lógicamente a las escuelas. Medidas que deben ser adoptadas como prácticas estándar para la prevención ya que se transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar; y que contaminan superficies y objetos en un área de circunferencia de aproximadamente un metro.

No podemos dejar de expresar la preocupación de todos y señalar que el contexto de vulnerabilidad social y económica es un agravante, estudiantes mal nutridos, condiciones de vivienda precarias, sin accesos a servicios esenciales como el agua potable por ejemplo, con sistemas de salud colapsados. Sumado a esto la condiciona edilicia de muchos establecimientos escolares donde hay problemas de aberturas, techos, pisos, sin ventilación adecuada, instalaciones eléctricas deficientes, con insectos y murciélagos en muchas de ellas.

Por todo ellos entendemos que la partida anunciada por el gobernador debe estar en las escuelas de manera inmediata

Se debe garantizar el comedor escolar donde en muchos de ellos aún no se han organizado para brindar el servicio a todos los estudiantes que lo requieren y en otros casos continúan con menús alternativos y donde el desayuno o la merienda debe ser prioridad para todos ellos y no parte de debates y decisiones arbitrarias. Esto precariza más al alumnado y contribuye a persistir el contexto de vulnerabilidad. Lo que viene aparejado con la necesidad de aumento de las partidas y que las mismas sean diferenciadas por edades dado que nuestras escuelas primarias en muchas ocaciones están absorbiendo población de nivel secundario o las escuelas integrales donde las edades son variadas y las partidas son iguales.

Demandamos al estado entrerriano la urgente disposición de partidas especiales para contar con los elementos necesarios artículos de limpieza e higiene personal, entre otros.

Así mismo entendemos como ya lo expresó la Comisión Directiva Central en el día de ayer, que desde el CGE se debe constituir una mesa de trabajo, con representación de la organización sindical docente y de los diferentes actores del sistema educativo, que articulen las acciones y evalúe de manera permanente las medidas vigentes y las que se deben adoptar para evitar el avance de la epidemia.

El Gobierno provincial debe establecer de manera urgente una licencia especial, renovable para los trabajadores que constituyen población de riesgo, con enfermedades pre-existentes (cardíacas, pulmonares, inmunodeprimidos/as, etc.

Por último desde AGMER SECCIONAL URUGUAY sostenemos la responsabilidad del Estado ante las medidas, que es el Estado Provincial quién debe arbitrar los medios necesarios para evitar cualquier situación que conlleve un riesgo para la población y que entendemos que la circulación de todos en los establecimientos educativos es el ambiente propicio para la propagación del virus, por lo que reiteramos el pedido de SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE LA CONCURRENCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL

—

PRENSA AGMER URUGUAY