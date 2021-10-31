DECOMISO DE MERCADERÍA A VENDEDOR AMBULANTE
EN LA NOCHE DE LA VÍSPERA ALREDEDOR DE LAS 22:00 HORAS PERSONAL POLICIAL, PROCEDIÓ A LA IDENTIFICACIÓN EN CALLE SAN MARTÍN, DE UN MASCULINO, JOVEN, DE 35 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DEL PARTIDO LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; EL QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA PÚBLICA VENDIENDO INDUMENTARIA.
POR TAL MOTIVO SE SOLICITÓ LA DEBIDA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD DEL CUAL CARECÍA; SEGUIDO A ESTO SE SOLICITÓ LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL ÁREA DE HABILITACIONES LOS QUE YA PRESENTES EN JEFATURA DEPARTAMENTAL, PROCEDIERON AL DECOMISO DE ROPA (PARES DE MEDIAS), BAJO ACTA DE ESTILO CONFORME A ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE 1594.
FINALIZADO LOS TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DICHO CIUDADANO SE RETIRÓ DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415