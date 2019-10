Debut y triunfo en el clásico colonense

El Rojo debutó esta noche visitando a San José y se llevó una victoria por 67 a 69. El conjunto dirigido por Jeremías Zuttion tuvo como figura a Elías Eterovich con 18 puntos y 15 rebotes.

En el primer cuarto, La Unión dejó espacios que el rival supo aprovechar para convertir y alejarse en el tanteador. Juego parejo, buen desempeño defensivo en la primera línea pero ineficiente en el poste bajo, no supo encontrarse con el ataque y San José aprovechó de ello para sumar, quedándose con el primer parcial por 19 a 14. En el segundo cuarto el Rojo sufrió mucho más y sobretodo en la primer mitad donde pudo sumar apenas 4 puntos y seguía dejándole espacios para que convertir desde abajo del aro sea el fuerte de Sanjo. Mazzini no tuvo buenos pasajes y cargaba con 3 faltas encima, no se encontraba con el juego y esto lo perjudicaba al Rojo, que se iría al descanso por 36 a 25 abajo.

A la vuelta del primer tiempo los dirigidos por Zuttion se pusieron firmes en intensidad y no lo dejaron pensar mucho al rival al momento de atacar, la defensa mejoró y esto reforzó el juego de La Unión. Sacco, Garcia y Eterovich hicieron las apariciones necesarias para que La Unión sume. San José comenzó a apagarse y el rival aprovechó esto para remontar su baja actuación del primer tiempo, logrando llevar el juego a un empate parcial en 45. El último cuarto Mazzini y compañía terminaron de comprender todo lo que debían hacer y de qué manera implementarlo en cancha. Juego muy parejo pero el piso más fuerte y festejo sobre la chicharra con un doble agónico de Sacco que se convirtió en el héroe de la noche para el conjunto colonense por 67 a 69.

San José 67: Hillebrand 7, Melchiori 1, Quarroz 15, Avancini 3, Easterling 2 (FI); Stegmayer 23, Perroni 15, Barra 1, Brouchoud.

DT.: M. Visso

La Unión 69: Sacco 13, Eterovich 18, Garcia 7, Bordoy 3, Amichetti 11 (FI); Mazzini 12, Marani 3, Cabrera 2, Laurido.

DT: J. Zuttion

Parciales: 19-14, (17-11) 36-25, (12-23) 48-48, (19-21) 67-69.

Árbitros: Dellagiovana-Baron-Angelini.

Estadio: “Ciudad de San José”