Cultura de la provincia lanza relevamientos del sector cultural para diagnósticos y actualización

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos hace llegar a la comunidad cultural de la provincia una serie de nuevos formularios en línea para relevamientos del sector, sus creadoras y creadores, y los espacios con todo tipo actividad cultural. La información recabada será el insumo para conocernos más, hacer diagnósticos de necesidades y oportunidades del territorio en materia de cultura.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura provincial en colaboración con lo que será el Consejo Provincial de Cultura, y si bien surge en esta coyuntura de crisis, se realiza con miras a pensar políticas culturales inclusivas a mediano y largo plazo. De esta forma se intentará planificar acciones que permitan el desarrollo de una escena provincial diversa, a la vez que faciliten la circulación, el acceso a la formación artística y de gestión y producción cultural.

Los objetivos que nos orientan son la protección de los derechos esenciales de las hacedoras y los hacedores de nuestra cultura provincial, el patrimonio cultural, el acceso de las entrerrianas y los entrerrianos al arte y la cultura, el desarrollo de las industrias creativas y el sostenimiento de los espacios públicos e independientes. Además de visibilizar la cultura comunitaria.

La información que recibamos no va a ser compartida ni cruzada con ninguna otra institución, ni ente recaudador, u organismos de control. Por lo que se espera veracidad en la carga de los datos para poder, entre otras cosas, cuantificar la actividad del sector y dimensionar su importancia y sus carencias.

Se trata de un cuestionario extenso pero es muy importante contar con toda la información para poder generar un diagnóstico acertado del sector y en base al mismo evaluar el accionar a seguir. Por tal motivo, la Secretaría de Cultura se pone a entera disposición para acompañar el llenado de los cuestionarios, contactándose a este correo electrónico: relevamientoculturaer@gmail. com o a los teléfonos (011) 1533817293 (Sebastián Bergalio) y (0345) 154063177 (Yanina Porchetto).

Los formularios

La primera etapa de la iniciativa consistirá en recabar información en tres formularios diferentes que invitamos a que completen los hacedores y hacedoras culturales de la provincia:

-Formulario Relevamiento de Espacios Culturales Independientes de la Provincia de Entre Ríos

Busca dar cuenta de los espacios culturales independientes existentes en la provincia, con miras a trabajar en políticas culturales que atiendan al sector y generar insumos que permitan nuevos aportes a la gestión de espacios culturales en articulación con el Estado.

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSfkGaFTFEUeLjCH_ wnSec-uqFMJOKTEt-hd4tF_ 13soV4Crww/viewform?fbclid= IwAR3Pb6D_ ThPm85Ql7rNZvZF5spfh1TgDk5t- lJjfmYtPcA5pkhW35dXmbWQ

-Formulario Relevamiento de Agentes Culturales no gubernamentales de Entre Ríos (personas y agrupaciones)

Se relevarán agentes culturales, de todas las disciplinas artísticas y actividades conexas, que residan legalmente en Entre Ríos desde hace más de dos años. A efectos del presente se entiende por agentes culturales no gubernamentales tanto a las personas que trabajan en el campo cultural (artistas, técnicos, gestores, productores, formadores, etc) como a los grupos, bandas, colectivos, asociaciones, etc., constituidos tanto formal como informalmente.

El objetivo de este relevamiento es contar con un conocimiento detallado sobre el campo cultural entrerriano, principalmente en el aspecto socioeconómico, con miras a generar nuevas políticas culturales que nos permitan garantizar el sostén y el desarrollo del sector cultural provincial.

https://docs.google.com/forms/ d/ 1D1QZrsp0XyzCIFKUe8ca9gbLnua1L LTNQOUh-bHLmLo/edit?usp= sharing

-Formulario para Reempadronamiento Provisorio de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos.

Ante la necesidad de contar con una base de datos actualizada sobre el Padrón Provincial de Artesanos y Artesanas. El envío del mismo no implica reconocimiento oficial por parte de ningún organismo de la Provincia hasta tanto no se realice la evaluación correspondiente por los equipos técnicos que determine la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSfuoI1gsfnZfY- DLi9Vylv3VHapUYiMGg- HpZO06wI2CvxFZA/viewform? fbclid= IwAR0D1EfkjoM6x0QXFkrnjUmTLlrn vpLuSJ- f6moiaJks3eRAGflm5crN3mI