Culminaron las actividades de iniciación deportiva en básquet

Chicos y chicas de distintas edades y barrios de la Ciudad de Colón fueron dirigidos por Claudio “Lolo” Farabello quien calificó como muy positivo el balance

A mediados de este año 2020 la Municipalidad de Colón creó la primera escuelita de iniciación deportiva en básquet, en playones deportivos de la Ciudad. El Director de Deportes Leonardo Hellmers y el Coordinador de Deporte Social Edgardo Luciani comenzaron a reclutar chicos de los barrios para sumarlos a la iniciativa.

Fue convocado el conocido referente del básquet Claudio “Lolo” Farabello que en los últimos meses trabajó con chicos y chicas de distintas edades. Días pasados se realizó el cierre de la actividad con la presencia del Presidente Municipal José Luis Walser y funcionarios.

“El balance es recontra positivo, nunca me imaginé que íbamos a tener tantos pibes, y más con el año que tenemos, cuando a mí me habló la municipalidad de hacer esto la idea era captar chicos que no van a los clubes, y evidentemente hay muchísimos” sostuvo Farabello.

“Por otro lado un trabajo social para chicos de los barrios que no tienen la posibilidad, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, por la cantidad y por la calidad de los chicos, la pasamos muy bien”. “Que terminemos estos y que vengan diez, doce o quince padres a saludarte y agradecerte la verdad que te llena el alma, ahora a descansar y proyectar el año que viene que ojalá sea un poquito más normal que éste” afirmó Claudio Farabello.

El padre de uno de los chicos dijo por su parte: “La experiencia estuvo buenísima, Manu mi nene quería empezar desde el año pasado y cuando nos enteramos que abría la escuelita municipal acá vinimos a anotarnos, fue la primera actividad deportiva grupal que él hace y la verdad que fue increíble”.

“Lo conocimos a Lolo que la verdad es un capo total toda mi admiración para él sinceramente, desde el entrenamiento también es buenísimo como los van llevando a los chicos y a las chicas desde el juego, desde lo lúdico, hacia el deporte y la disciplina y todo lo que implica compartir con los demás” afirmó.

Y dijo para finalizar: “Que se haya abierto este espacio fue la verdad increíble”.