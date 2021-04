CRONOGRAMA VISITA SENADOR DPTAL. MAURICIO SANTA CRUZ A LA COMUNA DE LA CLARITA

«El acierto del Gobernador Bordet, en tomar la decisión política de transformar las Juntas de Gobierno en Comunas, está ratificado en la realidad y en La Clarita».

9.00hs. Recibimos al Senador en la sede Comunal donde está prevista una reunión privada con el Presidente Comunal Mario Devotto.

9.40 hs. Visita a la Comisaria local.

10 hs. Nos dirigimos al salón del ferrocarril donde se estará desarrollando el taller de panificación para mostrar al Senador el trabajo realizado y equipamiento adquirido mediante subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

10.20 hs. El presidente Comunal mostrará al senador las herramientas y maquinarias adquiridas por la comuna.

10.40 hs. Recorrido por el parque donde próximamente se ejecutará una obra de veredas mediante el programa Argentina Hace.

11.00 hs. Si la institución educativa lo permite por el protocolo de covid, visitaremos la.escuela local donde se realizaron obras de mejoras a través del ministerio de planificación de la provincia.

Este viernes por la mañana el Senador por el Dpto. Colón Mauricio Santa Cruz, visitó la Comuna de La Clarita, allí mantuvo una reunión con su Presidente Mario Devotto. Luego hizo lo propio con el Jefe de la SubComisaría, Oficial Principal Luis Mario Guerrina.

Más tarde visitaron el salón del ferrocarril donde se desarrolla el taller de panificación y pastelería a cargo de la Sra. Marianela Orrac quien expuso las actividades que realizan y el equipamiento obtenido mediante el Plan Nacional de Protección Social de la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El Presidente Comunal mostró las herramientas y maquinarias adquiridas por la comuna con recursos propios, que aportarán calidad al trabajo cotidiano de la misma. El Senador hizo declaraciones y precisó… “es gratificante ver la organización de este equipo de gobierno y la adquisición que han hecho de maquinarias con recursos propios administrando prolijamente la coparticipación provincial recibida en tiempo y forma.

Esta comuna tiene un potencial enorme y crece día a día junto a su gente.

Con respecto a la situación epidemiológica del Dpto. Manifestó que: es una situación compleja debemos estar tranquilos y no alarmarnos, estamos en presencia de una pandemia que al día de hoy sabemos cuándo empezó y no sabemos cuándo termina, es indispensable avanzar con el plan de vacunación y así morigerar la situación actual, debemos tener calma y no provocar miedo ni manejar falsas expectativas, para eso están los que quieren ver mal a los entrerrianos y a los colonenses. De nada sirve salir a hacer política con la pandemia como lo han manifestado algunos ex dirigentes que desde sus casas y sin tener un diagnóstico real de la situación alientan malestar en la población.

No hay que asustarse… hay que cuidarse para poder cuidar a los demás”.

Respecto de las reuniones mantenidas en Paraná; el legislador expresó “que al principio de la gestión dijimos que íbamos a trazar una línea de gestión y abrir las puertas de casa de gobierno para todos los que se interesen en gestionar para sus localidades,

Junto al intendente Julio Pintos lo venimos logrando, aunque esto se vio truncado por la cuarentena el año pasado, este año retomamos las gestiones presenciales y trazamos una amplia agenda para poder seguir el camino de la gestión y tratar de mejorar a través de proyectos elaborados una mejora en la calidad de vida de nuestra gente”. Finalizó