Coronavirus: Se dieron a conocer los nuevos comercios, horarios y disposiciones municipales

Este lunes las autoridades municipales firmaron el Decreto Nº 26.319, que se suma a los decretos municipales Nº 26.307 y 26.314 que establecen por un lado la adhesion a las medidas nacionales y la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y por el otro, los comercios que estan contemplados a trabajar con sus respectivas caracteristicas de atencion al publico.

Desde el Municipio se recordo que existen tres Decretos que se fueron actualizando de acuerdo a los anuncios del Gobierno nacional. En este sentido, brindaron un detalle pormenorizado respecto del funcionamiento de los comercios que se encuentran habilitados a funcionar y bajo que condiciones.

En principio, los supermercados mayoristas y minoristas (en todos sus formatos comerciales y cualquiera de sus denominaciones populares que identifique a este tipo de locales) pueden funcionar con atencion al publico de 08.00 a 17:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias.

Por su parte, comercios minoristas de proximidad, almacenes, despensas, carnicerias, panaderias, kioscos dedicados a la venta por menor de cigarrillos, golosinas, bebidas y productos comestibles y sus derivados de almacen (en todos sus formatos comerciales y cualquiera de sus denominaciones populares que identifique a este tipo de locales) el horario de atencion al publico sera de 08.00 a 20:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto N° 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias.

Ferreterias, venta de insumos y materiales de la construccion provistos por corralones (en todos sus formatos comerciales y cualquiera de sus denominaciones populares que identifique a este tipo de locales) el horario de atencion al publico sera de 08.00 a 17:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias.

Talleres para mantenimiento y reparacion de automotores, electricidad del automotor, Lubricentros; Talleres para mantenimiento y reparacion de motocicletas y bicicletas; Fabricas de neumaticos y recapados; Comercios de venta y reparacion “Gomerias”, exclusivamente para transporte publico, vehiculos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehiculos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorizacion para circular, conforme la normativa vigente, no permitiendo permanencia en los lugares de personas que no presten tareas de exclusiva necesidad, el horario de atencion al publico sera de 08.00 a 20:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

Los comercios de venta de repuestos, partes, auto partes y accesorios, lubricantes, elementos de electricidad del automotor y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, podran vender sus productos a traves de servicios de reparto domiciliario, unicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, no pudiendo brindar dichos servicios con atencion al publico en forma personal, el horario de atencion sera de 08.00 a 20:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

Los comercios de venta de articulos de libreria e insumos informaticos por su parte, podran vender sus productos a traves de servicios de reparto domiciliario, unicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, no pudiendo brindar dichos servicios con atencion al publico en forma personal, el horario de atencion sera de 08.00 a 17:00 horas como maximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingo, incluyendo dias feriados, mientras continue la situacion de excepcion dispuesta por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

Disposiciones para actividades exceptuadas

Las organizaciones comerciales comprendidas en rubros de farmacias, veterinarias y estaciones de expendio de combustibles y toda otra organizacion comercial y/o de servicios que sea de caracter esencial su apertura y este permitido su funcionamiento por el Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias – por el momento – estableceran sus propios horarios.

El reparto a domicilio puerta a puerta (Delivery), podra realizarse solo en el horario que funcionen los comercios habilitados. De ampliarse la lista de bienes y servicios autorizados al reparto domiciliario, en el marco de la legislacion Nacional, el Municipio podra disponer que los envios se realicen en horarios programados para cada comercio, garantizando de esa forma la circulacion en las calles de manera ordenada. Dicha programacion —de ocurrir— sera coordinada a traves de la pagina web “Delivery Concepcion” u otra plataforma de facil acceso al publico y se establecera mediante la normativa correspondiente.

Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rapidas, con o sin servicio de mostrador y mesas (en todos sus formatos comerciales y cualquiera de sus denominaciones populares que identifique a este tipo de locales), se recuerda que podran vender sus productos a traves de servicios de reparto domiciliario, no pudiendo brindar dichos servicios con atencion al publico en forma personal, solo en el horario que habitualmente funcionarian dichos comercios.

En todos los casos, los responsables del servicio de Delivery garantizaran los insumos necesarios para la proteccion de la salubridad e higiene, a productos y repartidores, desde la salida del local comercial hasta la llegada al domicilio de entrega y viceversa.

Los Supermercados mayoristas y minoristas; Ferreterias, venta de insumos y materiales de la construccion provistos por corralones (en todos sus formatos comerciales y cualquiera de sus denominaciones populares que identifique a este tipo de locales) deberan:

– Disponer de personal especifico destinado a controlar el acceso al publico, munido de alcohol en gel para higienizar las manos de cada uno de los consumidores y usuarios, como asi tambien evitar aglomeraciones en funcion de la superficie de los mismos, a fin de mantener una optima relacion entre espacio y asistentes.

– Senalizar los lugares de espera, de manera de mantener una distancia de UN METRO Y MEDIO (1,5 m.) como minimo entre cliente/a y cliente/a en lugares de espera sea tanto en linea de caja y/o donde los/as consumidores deban formar fila de espera para ser atendidos.

– Armar y disponer en todo el piso de venta de los establecimientos comerciales, de banners, audios y materiales de prevencion para clientes.

– Realizar su actividad comercial y funcionamiento con NO MAS de veinte (20) consumidores y usuarios dentro del local, garantizando las condiciones generales de higiene y las medidas recomendadas para prevencion de infecciones respiratorias.

El no cumplimiento de estas medidas dara lugar a las sanciones que resulten aplicables segun la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales conforme lo previsto en los articulos 205, 239 y concordantes del Codigo Penal Argentino