Coronavirus: los ministros de Educación y Salud resolvieron la continuidad de las clases junto con los referentes de la comunidad educativa

Trotta, González García, los titulares de las carteras educativas provinciales, y las autoridades universitarias y gremiales, reafirmaron el compromiso de realizar un trabajo institucional, responsable, conjunto y coordinado en la toma de decisiones para prevenir el impacto del Coronavirus.

Los ministros de Educación y Salud nacionales, Nicolás Trotta y Ginés González García, mantuvieron una reunión con autoridades del Consejo Federal de Educación (CFE) en representación de las 24 jurisdicciones, directivos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de los sindicatos docentes nacionales, para acordar un trabajo federal conjunto de prevención para la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

A partir de las recomendaciones realizadas por el equipo de expertos que integra el Comité Interministerial, se resolvió no suspender la escolaridad al momento, como así también se estableció un protocolo de actuación preventivo para aplicar en caso de requerirse el aislamiento, producto de la confirmación o sospecha de un resultado positivo.

Tras el encuentro, el ministro Trotta, resaltó: “Nos hemos reunido con todos los representantes del sistema educativo para asumir este enorme desafío de manera conjunta. Las decisiones adoptadas deben ser colectivas, consensuadas y dialogadas. Asumimos el compromiso de llevar entre todos, tranquilidad a la sociedad de que la continuidad escolar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es, al día de la fecha, la mejor medida para resguardar la salud de todas y todos”.

En tanto, González García explicó: «Suspender las clases tiene un impacto social muy grande y no tiene efectos considerables en la salud, dado que hasta hoy no tenemos casos autóctonos, sino importados. Los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela, aumenta el riesgo para los adultos. Desde el control de la epidemia, en este estadío, podría ser contraproducente la suspensión de clases”.

Uno de los temas desarrollados esta tarde fue la implementación de la nueva resolución Nº 103/2020, en el caso que en alguna provincia en particular se detecte un caso positivo o de sospecha que obligue a aplicar el aislamiento indicado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.

Asimismo, bajo la premisa «seguimos enseñando», se están desarrollando un conjunto de recursos para acompañar la formación de estudiantes en los diferentes escenarios posibles y fortalecer las acción de las provincias para aquellas escuelas que más lo necesiten. Además se convocó a las universidades para que colaboren a través de sus medios de comunicación y sus recursos virtuales, si eventualmente se los necesitaran.

En la conferencia de prensa, estuvieron presentes: la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña; la directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac; el director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Sandra Torlucci; el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vicenzi; el secretario General de Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero; y el representante de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Eduardo Pereyra.