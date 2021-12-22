COORDINACIÓN DE TAREAS PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO
TENIENDO EN CUENTA LA PROXIMIDAD DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Y QUE YA ESTÁ EN MARCHA LA TEMPORADA ESTIVAL EN NUESTRA CIUDAD, EN LA MAÑANA DE HOY EN INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES DE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, SE LLEVÓ A CABO UNA NUEVA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FIN DE COORDINAR LAS TAREAS A DESARROLLAR EN FORMA CONJUNTA PARA DICHAS FESTIVIDADES. LA MISMA ESTUVO A CARGO DEL JEFE DE POLICÍA DEPARTAMENTAL, CRIO. MAYOR, SERGIO CARDONA, ACOMPAÑADO POR EL SUBJEFE COMISARIO INSPECTOR, EMILIO PIAGGIO Y EL JEFE DE DIVISIÓN OPERACIONES Y SEGURIDAD, CRIO. PPAL. LÁZARO CENTURIÓN. ASISTIERON EN REPRESENTACIÓN DE PREFECTURA NAVAL LOCAL: EL OFICIAL AYTE. MONTENEGRO BRUNO FABIÁN Y EL AYTE. MAYOR, CASELLI EDGARDO RODRIGO; DE GENDARMERÍA NACIONAL, EL JEFE DE SECCIÓN, PRIMER ALFÉREZ, BORDIN ROBERTO Y GENDARME, URZAGATE DANIEL; COMO TAMBIÉN REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO LOCAL, LA JEFA DE INSPECCIÓN, MARTA ARMOCIDA Y LA ENCARGADA DE HABILITACIONES, RITA SPIOUSSAS. VARIOS PUNTOS FUERON TRATADOS Y SE TOMÓ COMO OBJETIVO PRINCIPAL OPTIMIZAR EL SERVICIO DE “PREVENCION”, DESTACÁNDOSE QUE EL TRABAJO EN EQUIPO REDUNDARÁ EN EL ÉXITO DEL DISPOSITIVO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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