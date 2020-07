Convocatoria para el 57° Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos 

La Secretaría de Cultura de la provincia, a través del Museo Provincial de Bellas Artes, convoca a la comunidad de artistas de la provincia a participar de una nueva edición del Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos.

La recepción de postulaciones vía correo electrónico será desde el Martes 28 de julio hasta las 23:59 del Viernes 28 de agosto de 2020 inclusive.

Como cada año, se abre la convocatoria para participar del reconocido Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos con el que el Gobierno Provincial promueve y reconoce la producción de las artes visuales entrerrianas. La postulación de las obras será exclusivamente a través del envío de carpetas digitales vía correo electrónico con el fin de facilitar la participación amplia e inclusiva desde todo el territorio provincial.

El certamen constituye la instancia más importante y representativa en la escena del arte en la provincia por su gran convocatoria y alcance territorial, y forma parte de las políticas culturales activas de valoración, difusión y estímulo que impulsa el gobierno provincial en el campo del arte y la cultura. Los diez premios adquisición “Gobierno de Entre Ríos”, con los que se distingue a las obras ganadoras, se han fijado para esta edición en $45.000 para los primeros lugares y $35.000 para los segundos en cada una de las secciones, lo que suma un total de $400.000 a ser distribuidos entre las y los artistas premiados. Las cinco disciplinas contempladas son: Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura y Arte Cerámico.

Esta instancia de promoción del arte entrerriano permite, además del reconocimiento y distinción a los artistas, el ingreso anual de diez obras a la Colección Patrimonial del Museo Provincial de Bellas Artes, ampliando el acervo artístico provincial y reflejando el panorama de las artes plásticas entrerrianas a lo largo del tiempo.

Bases y Reglamento

Los requisitos para participar están contenidos en el Reglamento de Bases y Condiciones 2020 aprobado en el Decreto Nº 1080/20 del Poder Ejecutivo provincial y podrá descargarse desde la página web de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos http://cultura.entrerios.gov. ar

o bien solicitarlo a la dirección de correo electrónico del Museo: gestionbellasartes@gmail.com

Solicitud de Reglamento, informes y consultas exclusivamente enviando correo electrónico con el asunto: «57 Salón Anual de Artistas Plásticos de ER» a gestionbellasartes@gmail.com. No se atenderán consultas telefónicas o a través de redes sociales.

Calendario

Envío de postulaciones: desde el martes 28 de julio hasta las 23:59 del viernes 28 de agosto de 2020 inclusive.

Actuación del Jurado de selección y aceptación de postulaciones: viernes 18 de septiembre de 2020.

Comunicación de las obras seleccionadas: martes 22 de septiembre de 2020.

Recepción de obras seleccionadas: desde el martes 29 de septiembre hasta el martes 27 de octubre de 2020 inclusive (de martes a viernes de 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.) No se recibirán obras los días lunes, los fines de semana, ni feriados. No se recibirán obras que lleguen fuera de los plazos, días, horarios indicados y que no cumplan con lo establecido en el apartado “DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS” del Reglamento.

Actuación del Jurado de Premiación: martes 3 de noviembre de 2020

Publicación de los resultados de la Premiación: jueves 5 de noviembre de 2020.

Inauguración: viernes 20 de noviembre de 2020.