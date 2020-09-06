CONTROLES EN RUTA 130: RETENCIÓN DE UN RODADO Y APREHENSIÓN DE UN SUJETO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO CONCURRE A REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL KM 3 DE LA RUTA 130, LUGAR DONDE UN MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN BARRIO EL BRILLANTE A BORDO DE UN RENAULT MEGANE, SE NEGABA A CUMPLIR CON LAS DIRECTIVAS IMPARTIDAS POR PERSONAL MUNICIPAL QUE SE ENCONTRABA HACIENDO CONTROLES. COMUNICADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE ESTE SUJETO, QUIEN QUEDA ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. EN TANTO SU RODADO FUE RETENIDO POR PERSONAL MUNICIPAL.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415