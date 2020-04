CONTROLES: DECOMISO DE ALIMENTOS

Un lote de alimentos fue donado a la Asociación Protectora de Animales APA.

Personal del área de Prevención Urbana de la Municipalidad de Villa Elisa ha realizado un decomiso de mercadería en un local comercial de nuestra ciudad, donde se retiraron 168 productos (helados, hamburguesas, pescados) de un frezzer, por falta de temperatura, el mismo presentaba 26º C, siendo la temperatura óptima para helados -15º C y -18º C para productos cárnicos.

Cabe aclarar que dichos alimentos fueron destruidos en el predio de disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Por otra parte se realizó decomiso de 263 productos lácteos (yogur, sachet de leche, cremas) y salchichas a un transporte de sustancias alimenticias, dado que el mismo presentaba 17º C en la unidad de transporte y dichos alimentos deben almacenarse entre 4º C y 8º C de temperatura. En este caso los mismos fueron donados a la Asociación Protectora de Animales APA.