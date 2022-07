Conferencia sobre trata de personas

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 28 de julio a las 14hs, se llevará a cabo en el salón del HCD, la conferencia “La trata de personas, un delito de huellas profundas” con Sonia Sanchez como disertante.

Sonia Sánchez nació en el año 1964 en Villa Ángela, provincia de Chaco. A la corta edad de 16 años, decidió emigrar de su ciudad natal a la Provincia de Buenos Aires, con una mochila cargada de sueños y muchas ganas de progresar, trabajando dignamente. Al llegar a Buenos Aires, la esperaba una familia del barrio de Floresta para contratarla como empleada doméstica con cama adentro, pero al cabo de unos meses decidió renunciar.

En una entrevista realizada por Infobae, Sonia expresa: “Se me apareció una realidad que desconocía en esta gran ciudad que es un monstruo, sin saber a dónde ir. Recuerdo que me senté en la plaza Flores. Estaba desesperada pero nadie me veía. Tenía miedo, hambre, frío… y nadie me veía”.

Luego de meses viviendo y prostituyéndose en La Plaza Miserere, le presentaron una oferta laboral para trabajar como camarera en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde que aterrizó, comenzó su calvario. Sonia fue engañada, llevada a un prostíbulo para ser violada, torturada y ultrajada día y noche, sin descanso. En una oportunidad, Sonia fue víctima de una violación masiva. Quedó internada durante dos semanas en el hospital, pero terminada su recuperación, volvieron a llevarla al prostíbulo para continuar con su explotación sexual.

Es una sobreviviente y víctima que relata en primera persona los graves incidentes que le tocó padecer dentro del prostíbulo, donde fue brutalmente golpeada por torturadores prostituyentes y en muchos casos a causa de que se resistió a ser violada. Por ese motivo decidió ponerle fin al tormento vivido durante años.

Como consecuencia del largo período siendo víctima de la trata de personas, Sonia tuvo que comenzar a reconstruirse, física y emocionalmente. Desde su experiencia, cuenta “Si no hubiera desobedecido a la sumisión que me habían inyectado dentro de la prostitución hubiera seguido siendo prostituta. Por eso para mí la desobediencia es fundamental. Me permitió moverme del lugar de explotación donde estaba para cuestionar y exigir al Estado y a mis gobernantes una vida libre de violencias. Gracias a la desobediencia hoy ya no soy puta”.

Hoy, Sonia Sánchez recorre el país brindando charlas y conferencias para dar a conocer su historia de superación. El objetivo es dar visibilización y concientización acerca de la problemática real de la prostitución en nuestro país, bajo la militancia de un feminismo abolicionista que entiende la prostitución como una expresión de la violencia contra las mujeres.

Esta conferencia está declarada de Interés Educativo 149/22 por la Dirección Departamental de Escuelas de Colón.

Invitamos a docentes y público en general a participar.

Quienes quieran certificado de participación, deben enviar sus datos por correo a hcd@sanjose.gob.ar.