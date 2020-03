CONFERENCIA DE PRENSA DEL COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19 DE BASAVILBASO

En horas de la mañana, se realizó en instalaciones de Punto Digital, una conferencia de prensa convocada por el Comité de Emergencia local creado para trabajar sobre la pandemia Coronavirus Covid-19 que afecta a gran parte del planeta y a nuestro país.

El Presidente Municipal, Hernán Besel, el Director del Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”, Sergio Giordanengo y los oficiales Ramallo y Decurgez de la Policía de Entre Ríos, brindaron una conferencia a los medios de comunicación a fin de dar un cuadro de situación en lo que respecta a los trabajos que conjuntamente se realizan para combatir los efectos de la pandemia en nuestra localidad. Si bien ellos fueron los voceros en esta ocasión, el comité está integrado por diferentes dependencias Municipales, Bomberos Voluntarios Basavilbaso y el Honorable Concejo Deliberante. A lo largo de la exposición y en el intercambio de preguntas con los medios de prensa, las autoridades enfatizaron en el objetivo principal de todas sus actividades, que consiste en que cada vecino se quede en su casa y que no realice, salvo expresa necesidad, el traslado por la vía pública. En síntesis se debe decir que si no nos movemos, el virus no se mueve. Para lograr este cometido es fundamental la solidaridad y buena predisposición de la ciudadanía, sabiéndose además las sanciones que pueden caer sobre ellos al no acatar las normativas vigentes por un tema tan sensible como la salud de todos.

El Director del Hospital expresó como es el funcionamiento del nosocomio en este contexto y como se coordinan internamente con los profesionales de la salud para brindar un buen servicio, contemplando la situación que nos toca vivir. En este sentido destacó el orden de los vecinos y la atención de casos de urgencia que lo ameriten. La fuerza policial por su parte, detalló como se desenvuelven tanto en el dialogo y control con los vecinos, a quienes instruyen acerca del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, como así también el dialogo que tienen con los comerciantes y el exhaustivo control que realicen para que abran al público los comercios que están dentro de los contemplados por el decreto nacional.

De este modo, con el propósito de que los medios de comunicación (muy consultados por los vecinos), sean nexo y a través de ellos se pueda extender el mensaje, fue que se convocó esta conferencia de prensa para brindar pormenores, llevar tranquilidad a la población y dejar en claro que las normativas están para cumplirse, ya que son fundamentales para atravesar esta situación de salud que nos toca vivir. Conferencia de prensa del Comité de Emergencia en Basavilbaso

El Presidente Municipal, Hernán Besel, hablando en referencia a los comercios locales y la importancia de que no se provoquen aglomeraciones en ellos, siguiendo recomendaciones a nivel nacional para combatir la pandemia.

Los oficiales Ramallo y Decurgez, detallando las actividades que desarrollan en pos de garantizar el cumplimiento del decreto nacional que contempla el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En este sentido se requiere la cooperacion de los vecinos en general y de los comerciantes a la hora de encuadrarse a las normativas vigentes.

El Director del Hospital, Sergio Giordanengo, dando un panorama general del nosocomio local y sus actividades en esta situación especial que estamos atravesando.