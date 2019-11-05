CONDUCTOR SE ACCIDENTO AL PERDER CONTROL DE SU CAMIÓN
EN LA MAÑANA DE HOY, EN EL KM, 202 DE LA AUTOVÍA, UN CONDUCTOR DE 29 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DE UN CAMIÓN MARCA VOLVO CON SEMIRREMOLQUE Y TERMINA IMPACTANDO CONTRA EL ALCANTARILLADO CENTRAL. ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE 27 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTOS CIUDADANOS DOMICILIADOS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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