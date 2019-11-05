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CONDUCTOR SE ACCIDENTO AL PERDER CONTROL DE SU CAMIÓN

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EN LA MAÑANA DE HOY, EN EL KM, 202 DE LA AUTOVÍA, UN CONDUCTOR DE 29 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DE UN CAMIÓN MARCA VOLVO CON SEMIRREMOLQUE Y TERMINA IMPACTANDO CONTRA EL ALCANTARILLADO CENTRAL. ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE 27 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTOS CIUDADANOS DOMICILIADOS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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