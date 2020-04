“Concebimos la evaluación en términos formativos”, afirmó el presidente del Consejo General de Educación

«Cada uno de nuestros docentes va a realizar informes para observar qué ha podido hacer junto a sus estudiantes en este período”, informó el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller.

Detalló que se va a “tener un informe escrito que sirva para tener en cuenta cuál ha sido la trayectoria, y el esfuerzo de cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos durante este período”, indicó el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller.

El sistema educativo virtual que se lleva adelante en la provincia mediante diferentes estrategias y medios ingresó en el período de evaluación. Se aclaró que no habrá calificación numérica sino cualitativa. En ese marco el titular de la cartera educativa informó que el lunes, con la socialización del documento de evaluación de la propuesta Contenidos en Casa, se inició la tercera etapa del proceso de enseñanza “excepcional e inédito” en el que se encuentra la escuela a partir de la suspensión de las clases de forma presencial.

Explicó que esta tercera etapa, relacionada con la evaluación, “era muy demandada porque necesitábamos tener un concepto claro respeto a lo que consideramos desde la escuela como evaluación”, y apuntó que se está ingresando en la etapa en la que por calendario se debe cerrar el primer trimestre.

En la conferencia de prensa virtual realizada en la Casa Gris, Müller explicó que el hecho de que no haya una calificación numérica en este primer trimestre “no quiere decir que no se puede evaluar el enorme trabajo que están realizando los docentes y las familias acompañando y tratando de generar una continuidad pedagógica de manera creativa y muy efectiva en muchos casos que ponen un valor extra y positivo a esta etapa”.

Y agregó: “Nosotros concebimos la evaluación en términos formativos. Es una etapa en la cual hay desigualdades en el acceso y en la posibilidad de tener continuidad en las trayectorias educativas por diferentes motivos: porque no es igual la posibilidad de acceso a la conectividad, a dispositivos tecnológicos que permitan seguir la propuesta de Contenidos en Casa o por las posibilidades que tienen las familias de acompañar a nuestros alumnos».

«Por lo tanto, no nos parece justo que tengamos un concepto de evaluación que califique de cualquier forma numérica o conceptual. Esto no quiere decir que no haya una evaluación, la evaluación que se va a hacer es una evaluación cualitativa, es decir, cada uno de nuestros docentes va a realizar informes para observar qué ha podido hacer junto a sus estudiantes en este período, tener un informe escrito que sirva para tener en cuenta cuál ha sido la trayectoria, cuál ha sido el esfuerzo de cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos durante este período”, detalló Müller.

Consideró fundamental aclarar el concepto de retroalimentación y evaluación formativa “porque la comunidad docente lo tiene más claro pero las familias quizás no tanto”.

Explicó que “este concepto de retroalimentación y evaluación formativa no es nada nuevo ni algo que usemos extraordinariamente en este contexto sino que es algo que se viene instalando como un concepto necesario en el mundo educativo y que hoy nos da la oportunidad de fortalecer el método de evaluación en este contexto tan particular”, precisó el titular del CGE.

Seguimos educando

En otro orden, el titular del Consejo de Educación, informó que se está llegando a los 300.000 ejemplares de la propuesta Seguimos Educando, “que es una forma de llegar con el material impreso a las familias y estudiantes que no cuentan con conectividad, que es uno de los principales obstáculos como señalaba antes”.

Designaciones

Además, Martín Müller dijo que el lunes se emitió una Resolución, la N° 898 del CGE, la que permite designar con carácter excepcional docentes en las horas cátedras, materias o grados de nivel primario que hoy no están cubiertos porque los docentes de esos lugares están de licencia.

“Eso nos parece central porque claramente reconocemos que hay un enorme esfuerzo de cada uno de nuestros docentes para adaptarse a esta situación y necesitamos que todos los alumnos tengan garantizado el acceso y el derecho a ser educados”, indicó el funcionario.

En ese sentido destacó “el enorme esfuerzo que va a realizar el Consejo General de Educación, el gobierno de la provincia, para llegar a todos y todas y cada uno de nuestros estudiantes en la provincia en este marco donde requiere de trabajar más que nunca en equipo, con un compromiso de estar cerca, conectarnos y generar los lazos necesarios entre la familias y las escuelas”.