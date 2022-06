CON NUEVO CIRCUITO EL ENDUROCROSS REGRESÓ A LA PAZ DESPUES DE VARIOS AÑOS Y SE VIVIO UNA INTERESANTE FECHA CON BUENAS CARRERAS

Un nuevo circuito con características naturales en su terreno fue el escenario que cobijó a los protagonistas del Endurocross entre sábado(04-06) y ayer 5 de Junio después de mucho tiempo en la Ciudad de La Paz . El flamante trazado diagramado por Nelson Baldassini se denomina “Cumbres MX” y está ubicado en la zona sur de La Paz a unas 4 cuadras del Colegio “San Isidro Labrador”, donde se disputó la 3ra. Fecha del Certamen Entrerriano de Endurocroos , y se pudo disfrutar de mangas muy peleadas y entretenidas . Con un parque discreto de pilotos provenientes de las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé , Córdoba y la Rep. Oriental del Uruguay. El ganador de la ; Cat. Principal (Seniors Open) y también de la expertos “A” resultó Cristian Bauer de Aldea San Antonio en tanto Emanuel Hauteville de C. del Uruguay lograba quedar como el mejor en la Clase “B”.a la vez que dominaba en Juniors Open. En tanto Milton Espindola de Paraná dominó la Expertos 125cc. y Gabriel Geist de Cerrito en Expertos “C” . La numerosa Juniors Limitada tuvo como ganador a Ricardo Perez,de Federal mientras que el Uruguayo Emilio Colo obtenía la Master “A” y Gerardo Campodonico de Gualeguay prevalecía en la Master “B”. Para destacar al correntino Cristian Perotti que se adueñó de la Maters ¨ C ¨, y Juan Jesús Perez de Chajarí dominó en la Cat. Principiantes. En Enduro calle Enzo Chavez de Parana fue el vencedor y no hubo actividad para los cuatriciclos.-

La próxima el 2 y 3 de Julio en Rosario del Tala tendrá lugar la 4ta. Fecha puntuable .-

RESULTADOS GENERALES

3ra. FECHA CERTAMEN ENTRERRIANO DE ENDUROCROSS

EN LA PAZ – 5 DE JUNIO DE 2022 –

Circuito:” CUMBRES MX”-

Organizó: “Agrupación Cumbres MX ”

Auspició: Municipalidad de La Paz –

Fiscalizó APEMA-

CATEGORÍA SENIORS OPEN. “A” y “B”

1°- Cristian Bauer- Ald. San Antonio- CRF 250

2°- Emanuel Hauteville –C. del Urug. –CRF 250 (1°”B”)

3°- Rubén Hauteville- C. del Uruguay- CRF 450 (2°”B”)

4°- Diego Wagner –Protestante –YZ 250

5°- Milton Espíndola –Paraná –KXF 250 (3° B)

6°- Luciano Moine- R. del Tala –KTM 350

7°- Jonathan Morell Chevillet- C. del Uruguay- YZF 450

8°- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 450 (4° B)

9°- Eduardo Pitter –Herrera – CRF 250 (5° B)

10°-Gustavo Guinsel –Concordia –KXF 450 (6° B)

11°-Gastón Galizzi- R. del Tala –YZF 250 (7° B)

12°- Juan Martín Arribillaga-Gualeguay- KXF 250( 8° B)

CATEGORÍA EXPERTOS “A”

1°- Cristian Bauer- Ald. San Antonio – CRF 250

2°- Milton Espindola- Paraná- YZ 125

3°- Franco Sánchez – Gualeguay- YZ 125

4°- Emilio Colo- Colonia Sacramento (ROU)- Husqvarna 250

5°- Nicolás Dalinger- Villa V. Maria – YZ 125

6°- Joaquín Wagner – Ald. Protestante – YZ 125

CATEGORÍA JUNIORS OPEN .

1°- Sergio Hauteville – C. del Uruguay- CRF 250

2°- Rubén Hauteville- C. del Uruguay – CRF 450

3°- Juan Martin Arribillaga- Gualeguay- KXF 250

4°- Gastón Galizzi- R. del Tala – YZF 250

5°- Franco Sánchez – Gualeguay – YZ 125

6°- Fernando Benedetti- Gualeguay- KXF 250

7°- Rodrigo Gareis – Cerrito – KXF 250

8°- Ricardo Pérez – Federal – YZF 250

CAT. EXPERTOS 125 cc

1°- Milton Espindola- Paraná- YZ 125

2°- Franco Sánchez -Paraná – YZ 125

3°- Nicolas Dalinger- Villa V. Maria – YZ 125

4°- Joaquín Wagner- Ald. Protestante

CATEGORÍA JUNIORS LIMITADA

1°- Ricardo Pérez- Federal- YZF 250

2°- Bruno Müller- Ald. San Antonio- RMZ 450

3°- Enzo Chavez – Paraná- Tornado 250

4°- Silvestre Fernández Marelli- La Paz – KXF 250

5°- Juan Jesús Pérez – Chajari- KTM 250

6°- Matías Popelka – Federal- KTM 250

7°- Joaquín Wagner – Ald. Protestante- YZ 125

8°- Gabriel Geist – Cerrito- CR 125

9°- Facundo Casagrande – Gualeguay- YZF 250

10°- Hernán Dreiling- Valle María – YZ 250

11°- Pablo Soldano – Cerrito- KTM 350

12°- Martin Galván – Gral. Galarza- YZ 250

13°- Alejandro Rasello- Herrera- Tornado 250

14°- Sebastián Sánchez- Gualeguay- YZ 125

15°- Leandro Skiba- Gral. Galarza- YZ 125

16°- Nelson Baldassini – La Paz- KXF 250

17°- Marcelo Fernández- Lib. San Martin- YZ 125

18°- Rodrigo Gareis- Cerrito- KXF 250

19°- Lucas Dening- Villa V. María- Tornado 250

20°- Hugo Britos- Cerrito- CR 125

CATEGORÍA EXPERTOS “C”

1º- Gabriel Geist- Cerrito- CR 125

2°- Hugo Britos- Cerrito- CR 125

CATEGORÍA MASTERS ¨A¨

1°- Emilio Colo- Colonia Sacramento (ROU)- Husqvarna 350

2°- Eduardo Pitter – Herrera- CRF 250

3°- Luciano Moine – R. del Tala- KTM 350

4°- Nazaret Gomez – Hernandarias – RVM 250

CATEGORÍA MASTERS ¨B¨

1°- Gerardo Campodonico – Gualeguay

2°- Walter Nestmann- Ald. San Antonio

3°- Cristian Calero – Paraná- YZF 250

4°- Dante Palmero- Villa Allende (Cba)- Husqvarna 300

5°- Maximiliano Taborda- R. del Tala – KTM 250

CATEGORÍA MASTERS ¨C¨

1°- Cristian Perotti- Esquina (Ctes)- KTM 125

2°- Walter Real – Paraná- YZ 250

3°- Gustavo Guinsel – Concordia- KXF 450

4°- Gabriel Carrenca- Rosario- YZF 450

5°- Fabián Villalba – Federal- KTM 250

6°- Nelson Baldassini- La Paz- KXF 250

7°- Oscar González- San Lorenzo- KTM 250

CATEGORÍA PRINCIPIANTES (sin puntaje)

1°- Juan Jesús Pérez – Chajari – KTM 250

2°- Ignacio Meichtry- Federal- CRF 250

3°- Hernán Dreiling- Valle Maria- YZ 250

4°- Juan Wendler- La Paz- KTM 350

5°- Ivan Gaitz- La Paz- KTM 350

6°- Martin Galván – Gral. Galarza- YZ 250

7°- Leandro Skiba- Gral . Galarza- YZ 125

8°- Pablo Soldano – Cerrito- KTM 350

9°- Andrés Beliz- La Paz- KTM 300

10°- Marcelo Fernández- Lib. San Martin

11°- Sebastián Sánchez- Gualeguay- YZ 125

12°- Facundo Casagrande- Gualeguay- YZF 250

CATEGORÍA ENDURO CALLE

1°- Enzo Chavez- Paraná- Tornado 250

2°- Javier Mingo – La Paz- CRF 230

3°- Andrés Morales- Paraná- Tornado 250

4°- Sergio Mayoraz – Colón- RVM 250

5°- Lucas Dening- Vella V. María- YZ 125

6°- Alejandro Mingo- La Paz – CRF 230

7°- Alejandro Rasello- Herrera- Tornado 250

8°- Nazaret Gómez- Hernandarias- RVM 250

—

INFO: APEMA PRENSA

FOTOS : VERO ANGELONI