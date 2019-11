COMUNICADO

A raíz de inconvenientes suscitados en la vía pública, desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio se requiere a los vecinos de Basavilbaso que ante cualquier inconveniente, reclamo y/o sugerencia, se dirijan a la Oficina del Corralón Municipal (A través de Atención al ciudadano en la web www.basavilbaso.gob.ar o al teléfono 481141), más aun cuando dichas situaciones se refieran o tengan que ver con espacios de uso público, evitando así tomar acciones individuales que puedan perjudicar y/o afectar a los demás vecinos de la ciudad, y generar confusiones en la información. Debemos respetarnos y cuidarnos entre todos, en colaboración con el deber de servicio que posee el Municipio para con la ciudad toda. Es de destacar que por seguridad, la Secretaría señaliza las zonas en las cuales se está interviniendo (zanjeos, pozos, etc) para generar la precaución del vecino al transitar por allí, y que ante cualquier anomalía en este sentido no duden en comunicarse con el corralón para que se pueda verificar la situación, si corresponde o no a una intervención de agentes municipales, y evitar accidentes en la vías pública. Gracias.