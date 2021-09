COMUNICADO VEDA ELECTORAL

DESDE ESTA JEFATURA SE INFORMA A TODA LA COMUNIDAD, DETALLES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LAS ELECCIONES P.A.S.O QUE SE REALIZAN ESTE DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE. QUE SEGÚN SE ESPECIFICÓ DESDE LA SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL DEL DISTRITO ENTRE RÍOS, CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO:

• EL ART. 71 DEL CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL ESTABLECE LAS PROHIBICIONES PARA EL DÍA DEL COMICIO.

• EN SUS INC. A), D) Y G) REFIERE FUNDAMENTALMENTE A LA APERTURA DE LOCALES

PARTIDARIOS, REUNIONES DE ELECTORES Y BOLETEO A MENOS DE 80 METROS DE LAS ESCUELAS HABILITADAS PARA EL ACTO ELECCIONARIO.

• EN SU INC. B) PROHÍBE LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS A PARTIR DE LAS 8 HORAS DEL DÍA DE LA ELECCIÓN Y HASTA PASADAS TRES HORAS DE SU FINALIZACIÓN, EN SU INC C) RESEÑA SOBRE EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ABIERTAS («COPEO») DESDE LAS 0 HORAS DEL DÍA DE ELECCIONES. LOS RESTAURANTES, SUPERMERCADOS Y CONFITERÍAS, TENDRÁN QUE CERRAR SUS PUERTAS AL PÚBLICO A PARTIR DE LAS 00:00 HS DEL DÍA DOMINGO, DEBIENDO EN TODOS LOS CASOS ABSTENERSE DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IDÉNTICO COMPORTAMIENTO DEBERÁN OBSERVAR LOS PROPIETARIOS DE KIOSCOS.

• LOS LOCALES BAILABLES Y CLUBES NOCTURNOS DEBERÁN PERMANECER CERRADOS AL PÚBLICO DESDE LAS 0 HORAS HASTA LAS 21 HORAS DEL DÍA DE LOS COMICIOS.

• EN RELACIÓN A LAS FIESTAS PRIVADAS CABE CONSIGNAR QUE DICHAS CELEBRACIONES, TAL EL CASO DE CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS, ETC., REALIZADOS EN CASA DE FAMILIA, CLUBES O LUGARES HABILITADOS A TAL FIN, Y A PUERTAS CERRADAS, QUEDAN EXENTAS DE ESAS PROHIBICIONES.

• EL INC. F) RECUERDA QUE EL PROSELITISMO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, CESA INDEFECTIBLEMENTE A LAS 8 HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES PREVIO A AL ACTO COMICIAL. ESTE COMPRENDE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS PREELECTORALES.

• EL INC. H) PROHIBE DIFUNDIR ENCUESTAS Y PROYECCIONES (BOCA DE URNA) DURANTE TODO EL DESARROLLO Y HASTA PASADAS TRES HORAS DEL CIERRE DE LOS COMICIOS.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415