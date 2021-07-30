COMUNICADO PREVENTIVO POR ESTAFAS TELEFÓNICAS O VIRTUALES
ANTE HECHOS DELICTIVOS PERPETRADOS CON LA MODALIDAD, ESTAFAS TELEFÓNICAS O VIRTUALES. SE SOLICITA Y ENCARECE LA DIFUSIÓN DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA DE PREVENCIÓN, CON LA FINALIDAD ALERTAR A TODA LA POBLACIÓN, SOBRE ESTE MODUS OPERANDI IMPLEMENTADO, EN DONDE LAS VÍCTIMAS, EN SU MAYORÍA PERSONAS DE EDAD AVANZADA, SON ENGAÑADAS POR UN SUJETO SE COMUNICA DE MANERA TELEFÓNICA HACIÉNDOSE PASAR POR UN FAMILIAR Y MEDIANTE UN ARDID LOGRA QUE ÉL O LA DAMNIFICADA HAGA, TRANSFERENCIAS BANCARIAS A UNA CUENTA, O LE ENTREGUE DINERO EN EFECTIVO A UN SUPUESTO EMPLEADO BANCARIO QUE PASA A RETIRAR LA PLATA EN EL DOMICILIO. TAMBIÉN SE COMUNICAN CON LA VÍCTIMA MANIFESTANDO SER GANADOR DE ALGÚN PREMIO.
POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA A TODA LA POBLACIÓN ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER LLAMADO TELEFÓNICO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, NO SUMINISTRE DATOS PERSONALES, RECUERDE PRINCIPALMENTE QUE NINGÚN EMPLEADO BANCARIO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD SE VA HACER PRESENTE EN SU DOMICILIO PARA RETIRAR DINERO EN EFECTIVO. TAMPOCO VA RECIBIR UN PREMIO SI UD JAMÁS REALIZÓ UNA INSCRIPCIÓN PARA ALGÚN CONCURSO. DE SURGIR ALGUNA INQUIETUD, POR MÁS MÍNIMA QUE SEA, CORTE LA COMUNICACIÓN DE INMEDIATO Y COMUNÍQUESE DE MANERA URGENTE CON LA DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA, A LOS EFECTOS DE ASESORARSE Y EVITAR SER VÍCTIMAS DE ESTOS DELINCUENTES.
OTRA METODOLOGÍA DE ESTAFA QUE SE ACRECENTÓ ANTE LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL FUERON, CONTACTAR ADULTOS POR TURNOS EN EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, DONDE LE SOLICITAN DATOS PERSONALES. TAMBIÉN LAS ESTAFAS MEDIANTE ENLACES ENVIADOS A CORREOS ELECTRÓNICOS QUE INVITAN AL USUARIO ACTUALIZAR DATOS PERSONALES O VÍNCULOS ENVIADOS A LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA ACTUALMENTE MÁS POPULARES, QUE PROMOCIONAN DESCUENTOS. POR TAL MOTIVO SIEMPRE VERIFICAR QUE EL INICIO DE LAS PÁGINAS A LAS QUE SE INGRESA, INICIEN EN HTTPS, QUE SEAN DE CONEXIÓN SEGURA, COMO ASÍ TAMBIÉN SIEMPRE TENER PRESENTE MANEJARSE POR CANALES DE CONTACTO OFICIALES Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS JAMÁS COMPLETAR FORMULARIOS DE DUDOSA PROCEDENCIA QUE SOLICITEN LA CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑAS O DATOS PRIVADOS IMPORTANTES.
TELÉFONOS DE CONTACTO JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN
SECCIÓN COMUNICACIONES: 03447-421111
GUARDIA DE PREVENCIÓN: 03447-421439
NÚMERO DE EMERGENCIAS GRATUITO 101
JEFE DEPARTAMENTAL COLÓN: 3447642319
SUB JEFE DEPARTAMENTAL COLÓN: 3447642316
DIVISIÓN OPERACIONES Y SEGURIDAD: 3447642318
SECCIÓN COMUNICACIONES: 03434054033
DIVISIÓN INVESTIGACIONES: 3447642315
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415