COMUNICADO PGE A TODO EL PERSONAL
COMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, ESTAMOS ANTE UNA PANDEMIA ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS.
NO TENEMOS NINGUNA PERSONA CON SINTOMAS DE ESTA ENFERMEDAD, PERO DEBEMOS CUIDARNOS PARA SEGUIR EN ESTA CONDICIÓN.
PERSONAL POLICIAL SE PRESENTÓ EN EL DÍA DE HOY EN LA PLANTA, CONSTATANDO QUE NUESTRA TRADUCTORA INGRESO AL PAÍS HACE MÁS DE DOS MESES, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN PERFECTO ESTADO DE SALUD, SIN NINGÚN SÍNTOMA DE CORONAVIRUS.
NUESTRA EMPRESA HA TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER A SU PERSONAL DEL CONTAGIO DENTRO DE LA PLANTA, Y AGRADECEREMOS EXTREMAR LOS RECAUDOS PARA PROTEGERNOS TAMBIÉN FUERA DE ELLA.
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS TOMADAS SON LAS SIGUIENTES:
CONTROL DE TEMPERATURA A TODA PERSONA QUE INGRESA A LA PLANTA, SEA PERSONAL PROPIO COMO ASÍ TAMBIÉN CHOFERES O PROVEEDORES O CLIENTES.
CANCELAR TODO TIPO DE VISITAS QUE NO SEAN IMPRESCINDIBLES
LOS CHOFERES DE VEHÍCULOS EXTERNOS TENDRÁN RESTRINGUIDO EL TRANSITO DENTRO DE LA PLANTA
EL PERSONAL ESTÁ OBLIGADO A INFORMAR SI HA TOMADO CONTACTO CON PERSONAS PROVENIENTES DE ZONAS DECLARADAS EN RIESGO.
SE PROCEDE A INTENSIFICAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ZONAS DE TRANSITO (COMEDOR POR EJEMPLO).
AQUELLAS PERSONAS INCLUÍDAS EN LA RESOLUCIÓN 2020-207 DEL MINISTERIO DE TRABAJO PUEDEN ACOGERSE A LA GARANTÍA HORARIA
SE RECOMIENDA ESPECIALMENTE PARA EL HOGAR:
LAVARSE FRECUENTEMENTE LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN
EVITAR LLEVARSE LAS MANOS A LA CARA, PARA NO TOCAR BOCA, NARIZ Y OJOS
MANTENER MÁS DE UN METRO DE DISTANCIA AL CONVERSAR CON OTRAS PERSONAS.
COMUNICARSE CON RECURSOS HUMANOS ANTE CUALQUIER NOVEDAD RELACIONADA CON ESTE TEMA, EVITANTO PROPAGAR RUMORES O NOTICIAS INFUNDADAS QUE NO AYUDAN EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS.
—
SAN JOSE, 18 DE MARZO 2020