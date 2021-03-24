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COMUNICADO: NÚMERO DE EMERGENCIAS 101 MOMENTÁNEAMENTE FUERA DE SERVICIO

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MEDIANTE EL PRESENTE COMUNICADO DE INFORMA A TODA LA POBLACIÓN QUE LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 101, LA CUAL TIENE ASIGNADO EL NÚMERO 03447-421111, SE ENCUENTRA MOMENTÁNEAMENTE FUERA DE SERVICIO POR PROBLEMAS AJENOS A LA INSTITUCIÓN. DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL SE HABILITÓ DOS LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL ALTERNATIVAS, QUE SERVIRÁN PARA INFORMAR CUALQUIER EMERGENCIA, SE CONTINÚA GESTIONANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA RESTAURAR CUANTO ANTES EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN GRATUITA 101.

SECCIÓN COMUNICACIONES: 03434054033

JEFE DE COMANDO: 0343154602235

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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