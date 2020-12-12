COMUNICADO – JEFATURA DEPARTAMENTAL
DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA SE COMUNICA A TODA LA SOCIEDAD SOBRE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 193 BIS DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, QUE MEDIANTE LEY 26.362 FUE INCORPORADO COMO DELITO LA CONDUCTA DE PRACTICAR COMPETENCIAS DE VELOCIDAD O DESTREZA CON UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, PONIENDO EN RIESGO LA VIDA O LA INTEGRIDAD DE UNA O MÁS PERSONAS . TIPIFICANDO ESTE ACCIONAR COMO UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, SIENDO REPRIMIDO CON PRISIÓN DE SEIS (6) MESES A TRES (3) AÑOS E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CONDENA, DE COMPROBARSE QUE EL CONDUCTOR QUE CREARE UNA SITUACIÓN DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN UNA PRUEBA DE VELOCIDAD O DE DESTREZA CON UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, REALIZADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. LA MISMA PENA SE APLICARÁ A QUIEN ORGANIZARE O PROMOCIONARE LA CONDUCTA PREVISTA EN EL PRESENTE ARTÍCULO, Y A QUIEN POSIBILITARE SU REALIZACIÓN POR UN TERCERO MEDIANTE LA ENTREGA DE UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD O CONFIADO A SU CUSTODIA, SABIENDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ESE FIN.
ATENTO A ESTO SE INFORMA QUE SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES PARA ESTABLECER PROCEDENCIA Y PROPIEDAD DE UNA MOTO, YAMAHA YBR, CON ESTADO ACTUAL SIN REGISTRAR, RODADO QUE FUE FORMALMENTE SECUESTRADO POR PERSONAL POLICIAL, MOMENTOS POSTERIORES A SER ABANDONADA POR UN JOVEN QUE SE DIO A LA FUGA ANTE LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS ACTUANTES, QUIENES TUVIERON QUE INTERVENIR A RAÍZ DE CONSTATAR LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS JÓVENES A BORDO DE MOTOCICLETAS LOS QUE PARTIERON RAUDAMENTE CON DIRECCIÓN A LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS Y SU INTERSECCIÓN CON RUTA 135 CON CLARAS INTENCIONES DE REALIZAR LAS LLAMADAS “PICADAS”.
SE ENCARECE LA COLABORACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD, QUIENES AL MOMENTO DE ADVERTIR O DETECTAR ESTE TIPO DE CONDUCTAS GRAVÍSIMAS PARA LA SEGURIDAD VIAL, SE COMUNIQUEN DE FORMA INMEDIATA CON ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL O CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415