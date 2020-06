COMUNICADO DEL HOSPITAL SAN BENJAMIN.

Ante trascendidos y audios de distinta índole que han circulado por redes sociales al respecto de la situación imperante en el propio Hospital y en la ciudad de Colon los empleados y la Dirección del Hospital desean informar lo siguiente:

• Que la tarea de asistencia de salud, seguimiento e investigación epidemiológica de casos positivos y/o sospechosos, evaluación y toma de muestras se viene realizando con total normalidad en el Hospital y por personal del Hospital, con un verdadero trabajo en equipo y con un trabajo integrado con una interacción humana destacable.

• Que obviamente estamos en una etapa aún de evaluación de la dimensión real de los contagios hasta ahora ocurridos, confiando en que la actual situación genere en la comunidad la reflexión necesaria para CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO ACTUALMENTE EN FASE 1 DONDE SÓLO DEBEN SALIR DE SU HOGAR PARA ACCIONES ESCENCIALES DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS O MEDICAMENTOS BÁSICOS.

• Que los audios circulantes donde se mencionan nombres y números de casos que no son los oficiales NO HAN PROVENIDO DE PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN EL ABORDAJE DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA QUE SE HA DESARROLLADO DESDE LA DETECCIÓN DEL PRIMER CASO DE LOS POSTERIORMENTE CONFIRMADOS. Desconocemos el origen de tales versiones ya que las personas que presuntamente son las emisoras de los audios NO SE DESEMPEÑAN ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL POR LO CUAL SUS FUENTES NO SON NI FIELES NI CONFIABLES OBVIAMENTE.

• Que el personal profesional y no profesional del establecimiento han demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha permanecido trabajando desde el jueves 4 de junio sin horario hasta altas horas de la noche contrarreloj para poder anticiparse al máximo a las circunstancias y lograr que la situación permanezca en la actual fase de transmisión por conglomerado y, si se cumple con el aislamiento en fase 1 retrotraer esa situación epidemiológica con la contención de la transmisión.

Finalmente, exhortamos a la comunidad a tomar conciencia.

El enojo, la ira, el buscar culpables en el afuera NO mejoran nuestra situación actual y pueden complicarla aún más, porque quienes se sienten amenazados, por una actitud habitual del ser humano, tenderán a retraerse y eso complica y dilata la investigación epidemiológica en curso.

Hoy tenemos que ver cada uno a su interior y revisar que podemos cambiar o reforzar para cuidarnos entre todos; necesitamos cambiar hábitos muy arraigados, la investigación epidemiológica delata que se sigue tomando mate con otros- hábito hoy altamente contagiante porque tenemos que entender que aunque conozcas a alguien de toda la vida puede estar enfermo y aun no saberlo. Por más que nos cueste darnos un beso un abrazo o saludarnos con un apretón de manos es un riesgo elevado en este contexto. Y también tenemos que esperar para reunirnos con otros ya habrá más cumpleaños cuando esto pase.

ESTAMOS TODOS ACA TRABAJANDO ORGANIZADAMENTE Y CON RESPONSABILIDAD POR Y PARA USTEDES Y POR NUESTRAS FAMILIAS, POR FAVOR QUE ESTA SITUACIÓN SIRVA PARA TOMAR CONCIENCIA DE UNA BUENA VEZ PARAR LA PELOTA Y CAMBIAR LO QUE TENGAMOS QUE CAMBIAR. ESTAMOS DEMASIADO OCUPADOS PARA ENTRETENERNOS EN COMENTARIOS INNECESARIOS NO DIVULGUEN NI PROGAGUEN MENSAJES QUE RECIBAN DE LAS REDES, GUIENSE POR LAS INFORMACIONES OFICIALES QUE SE BRINDAN.

GRACIAS!!

—

EL PERSONAL Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL SAN BENJAMIN