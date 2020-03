Comunicado de la Mesa de Emergencia Sanitaria

En la mañana de hoy el intendente encabezó una conferencia de prensa junto a representantes de instituciones que conforman la Mesa de Emergencia Sanitaria, con el propósito de reiterar a los vecinos de nuestra ciudad las medidas vigentes en el marco del Aislamiento Social y Obligatorio decretado desde Presidencia de la Nación.

NECESIDAD DE CUMPLIR EL AISLAMIENTO

Vecinos y vecinas de San Salvador, nuestro País está atravesando una emergencia sanitaria y nuestro Presidente ha decretado la continuidad del aislamiento obligatorio para que todos estemos a resguardo del contagio de la enfermedad.

No salgan de sus casas si no es estrictamente necesario y sólo por lo que está permitido hacerlo. Si lo tienen que hacer, recuerden que deben hacerlo solos. Cuídense y cuiden al resto de los sansalvadoreños.

El personal de seguridad, sanitario, municipal y de bomberos hizo en estos días un gran esfuerzo aislando los contingentes de compatriotas que son repatriados desde Brasil, para que cumplan su cuarentena obligatoria y no tengan ningún contacto en la ciudad. En cada caso se los ha escoltado desde ese lugar del puesto hasta la salida de la ciudad.

Nuestro servicio social, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha sido reforzado y está trabajando para llegar a todos aquellos vecinos y vecinas que lo necesitan. Solo les pedimos que no se trasladen que se comuniquen por WhatsApp o que esperen las recorridas de nuestras trafics y vehículos.

En estos últimos días, hemos observado que si bien la gran mayoría cumple, existe aún una minoría que hace caso omiso a las obligaciones que como ciudadanos tenemos.

Como comunidad no nos podemos permitir que una minoría siga poniendo en riesgo al resto de los vecinos, por eso las autoridades policiales locales serán inflexibles con aquellos que no cumplan las medidas de aislamiento obligatorio.

El DNU le permite a la Policía hacer procedimientos de notificación, de detención y hasta de secuestro de vehículos, es hora de que quienes no quieren asumir su responsabilidad social, respondan por violar la ley.

Tenemos que hacerlo por el bien de todos.

Hasta hoy no tenemos contagios, pero ello no es motivo para no cumplir con el aislamiento. Es posible que en algún momento el contagio ocurra porque estamos ante un virus del que se conoce poco aún, lo único que sabemos es que respetando las medidas de aislamiento, al menos vamos a permitir que el sistema de salud pueda afrontar la situación sin colapsar.

Estamos trabajando en forma coordinada para mitigar el impacto de las medidas, el Presidente ha sido claro: Quédense en sus casas.

Ya no hay tiempo para las excusas, es hora de cumplir. Demostremos que San Salvador sabe lo que tiene que hacer.

ACONDICIONAMIENTO DE LUGARES PARA UNA EVENTUAL EMERGENCIA

La Mesa ha tomado la determinación de empezar a acondicionar al menos dos lugares que representen un total de entre 70 y 100 plazas para la eventual atención de pacientes que no requieran de hospitalización y que no tuvieren como cumplir con las condiciones de aislamiento de conformidad a los protocolos vigentes.

En este sentido ya se realizó el acondicionamiento del Albergue Deportivo de la Municipalidad de San Salvador y se llevarán adelante acciones para acondicionar otro de los lugares ofrecidos (Salón de AGMER, Salón Jockey Club, Salón Oryza Eventos, entre otros).

Para tal fin la Carpintería Municipal comenzará la fabricación de camas y de ser necesario se recurrirá al sector privado que hizo ofrecimientos de mano de obra para su fabricación (Muller y Jourdan).

Cada plaza contará con su colchón y ropa de cama que se irá adquiriendo con fondos del Municipio y gestiones ante la Provincia.

Además se comienzan a hacer las previsiones necesarias para la atención de profesionales de la salud, de alimentación e higiene de dichos lugares.

DONACIONES

La Mesa de Emergencia Sanitaria de San Salvador ha coordinado acciones para las expresiones solidarias de la comunidad.

Se propone a la comunidad trabajar juntos para colaborar con aquellas personas o sectores que necesitan de nuestra ayuda.

Queremos unificar esfuerzos como comunidad, trabajando junto a todas las instituciones, ONGs o grupos de personas que deseen realizar acciones para cubrir necesidades, en especial de tipo alimentarias y sanitarias.

Hemos planificando reunir las donaciones, mediante un sistema de colecta a través de Bomberos Voluntarios y de la Cooperadora del Hospital San Miguel, sin que tengas que salir de casa para expresar tu solidaridad.

Atendiendo a la gran solidaridad de los vecinos de la ciudad hemos adoptado un método para recolectar las donaciones a través de Bomberos Voluntarios. Todos los que deseen realizar campañas tendrán que coordinarlas con Bomberos y ellos determinarán los horarios y barrios que recorrerán pidiendo a la población que deje su donación en la puerta de la casa.

Además, dado que muchos vecinos y empresas nos han expresado a distintos miembros de la mesa su deseo de realizar aportes dinerarios, para recibir las dichas donaciones vamos a habilitar la Cuenta Bancaria de la Cooperadora del Hospital San Miguel (Caja de Ahorro, BNA Nº 4870925175 – CBU 0110487940048709251758) y una casilla de mail para comunicar la donación y extender el recibo correspondiente.

CONTROL DE CIRCULACIÓN Y DE MEDIDAS SANITARIAS

Se definieron objetivos de vigilancia intensificada y medidas a tomar respecto de comercios habilitados con base en la información reunida en estos días.

Se continuarán los controles al tránsito vehicular externo (con personal de Inspección, Bomberos y PER), y se sumarán termómetros infrarrojos.

Se intensificarán los controles al tránsito vehicular interno y de todos aquellos que circulen por cualquier medio en incumplimiento del aislamiento en los Barrios (por personal de PER).

Se sancionan medidas específicas de cumplimiento obligatorio por los comercios habilitados a funcionar. En este sentido se le exigirá a los Comercios el cumplimiento de:

BANCOS:

Cada cajero debe contar con personal que controle el ingreso y realice la limpieza al menos en los horarios de mayor tránsito de 7 a 21 hs.

Cada vez que una persona finaliza su uso del cajero, y abandona la sala, el personal de limpieza deberá desinfectar la superficie de contacto de cada cajero previo al ingreso de la siguiente persona.

El banco deberá garantizar al personal de limpieza las medidas sanitarias para evitar contagios.

En el interior deberá garantizar la existencia de soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de manos de quienes ingresan a hacer uso del cajero o quienes finalizaron su utilización.

En el exterior personal del Banco deberá controlar que la gente mantenga la distancia de seguridad de 1 metro y medio entre personas establecida a fin de evitar posibles contagios.

COMERCIOS

Cada local debe controlar el ingreso y proporcionar a los clientes que ingresan al local soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de manos.

Deberán desinfectar las superficies de contacto permanentemente.

En el exterior del local deberán controlar que la gente mantenga la distancia de seguridad de 1 metro y medio entre personas establecida a fin de evitar posibles contagios.

OTRAS MEDIDAS

Se decidió iniciar una nueva campaña de mensajes callejeros (con nuevas grabaciones). Además, se difundirán mensajes en las radios, reemplazando la pauta oficial por los spots que a partir de hoy se estarán enviando.

Respecto de la información, solicitamos a la población que solo se utilice los medios de información oficial o medios de comunicación de confianza. Saber es la mejor forma de prevenir. Hay que evitar la infodemia porque eso también es cuidarnos entre todos y todas. Los reenvíos de WhatssApp, las publicaciones en redes sociales muchas veces están hechas con mala información o con mala intención. Así que también hay que cuidarse de eso.

Respecto de las campañas informativas, vamos a empezar una para generar conciencia de que en caso de tener los síntomas del coronavirus no se debe salir ni concurrir al Hospital, sino llamar al 107.

MEDIDAS A TOMAR EN EL MUNICIPIO

Desde el Municipio tomamos la decisión de prorrogar nuevamente el vencimientos de la Tasa de Comercio del período febrero 2020 pero solamente para aquellas actividades que no pueden realizarse.

Las que están habilitadas deberán cumplir en las nuevas fechas establecidas y en lo posible sin concurrir al Municipio para lo que hemos implementado un sistema de pago online.

Respecto del período Marzo 2020 hemos tomado la decisión de eximir del pago a las actividades que no pueden funcionar, no así a las exceptuadas y en funcionamiento, las que deberán cumplir regularmente con sus obligaciones de pago de la Tasa.

Respecto de la Tasa de Servicios Sanitarios hemos decidido prorrogar el vencimiento para el día 27 de abril de 2020.

Hemos dispuesto medidas sanitarias -mínimas- que deben cumplir los Bancos y los Comercios que se encuentran habilitados para funcionar.

Hemos resuelto ezçxtender los efectos de las prórrogas ya dispuestas en los Decretos Nº 118 y 125 respecto de los trámites Municipales y el funcionamiento general del Municipio. Hemos reducido el 50% el salario del Intendente y Secretarios.

Hemos decidido que el lunes 30/03 no habrá recolección y que el horario de atención en el Municipio continuará siendo reducido.

Vamos a conformar sala de situación.

Estamos analizando si realmente es de utilidad el regado de las calles y otras medidas que se adoptan en distintas localidades.

También estamos estudiando la conformación de comedores comunitarios para preparar raciones alimentarias y distribuir.

Tenemos DONACIONES por recibir de la Industria del Arroz, de la Asociación de Plantadores, de Molinos Ala. Todos vienen haciendo expresiones solidarias, pero hoy por hoy necesitamos de la solidaridad de los COMERCIANTES del rubro de los alimentos …. como dijo el Presidente es hora de que ganen un poco menos. BAJEN LOS PRECIOS… no es posible que sigan acumulando beneficios y privilegios que pagamos entre todos.