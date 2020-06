COMUNICADO A COMERCIANTES DE UBAJAY

Estimados comerciantes debido a lo ocurrido en la vecina localidad de Colon y por expreso pedido del Gobernador, las ciudades de Colon, San José, Liebig y El Brillante vuelven a Fase 1 por transmisión viral por conglomerado dejando a un paso de la circulación viral comunitaria.

Por lo tanto, la situación de nuestra localidad es complicada, por tal motivo se sugiere a todo comercio realizar pedidos de mercadería en forma Online (WhatsApp, correo electrónico, etc.) siendo su entrega en la localidad, pero en un lugar específico (ACCESO NORTE DE LA CIUDAD DE UBAJAY POR COLECTORA FRENTE A LA ESC.N°4 JOSE MARIA MOLINA) considerando que dicho transporte no tendrá permitido el ingreso a la zona urbana exceptuando mercadería que no debe interrumpir su cadena de frió.