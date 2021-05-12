COMISARIA VILLA ELISA SECUESTRÓ UN AUTOMÓVIL CON ADULTERACIONES EN SU NÚMERO DE MOTOR.
EN LA MAÑANA DE ESTE LUNES, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA, TOMÓ CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JEFE DE PREVENCIÓN DE GUARDIA URBANAS, QUE HABRÍA RETENIDO UN VEHÍCULO POR INFRACCIÓN A LA LEY 24.449 Y EL CUAL PRESENTABA ALGUNAS IRREGULARIDADES.
POR TAL MOTIVO, SE PROCEDIÓ A INSPECCIONAR EL VEHÍCULO REFERIDO, POR EL VERIFICADOR POLICIAL, OBSERVANDO QUE EL AUTOMÓVIL MARCA RENAULT CLIO, SIN DOMINIO COLOCADO, QUE SEGÚN INFORME DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR (D.N.R.P.A) ESTE VEHÍCULO TENDRÍA OTRO NÚMERO ESTAMPADO DE MOTOR QUE CORRESPONDE A OTRO RODADO NO EL MODELO VERIFICADO.
SE PUSO CONOCIMIENTO A FISCALÍA EN TURNO, DRA. MARÍA DI PRETORO QUIEN ORDENÓ EL SECUESTRO DEL VEHÍCULO E INICIO DE ACTUACIONES POR ADULTERACIÓN DE BIEN REGISTRAL.-
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