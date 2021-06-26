COMISARIA VILLA ELISA RECUPERÓ UNA BICICLETA
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA, TOMÓ CONOCIMIENTO POR UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UN VECINO, DE 40 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA QUIEN MANIFIESTA LA FALTANTE DE SU BICICLETA, LA CUAL FUE SUSTRAÍDA DEL PATIO DELANTERO DE SU PROPIEDAD, SIENDO LA MISMA MARCA WOLF, RODADO 26, COLOR ROJA, CON CAMBIOS, CON AMORTIGUADOR CENTRAL Y CON LOS FRENOS ROTOS.
EFECTIVOS TRAS EXAMINAR REGISTROS FÍLMICOS DE LA CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA VIVIENDA SE LOGRA VISUALIZAR A UN JOVEN, EL CUAL RECONOCEN QUE VIVE EN ESA CIUDAD. POR TAL MOTIVO SE REALIZA UNA INTENSA BÚSQUEDA POR BARRIO COOPERATIVA DE ARROCEROS, DONDE SE OBSERVA UN MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS IMÁGENES RECABADAS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD Y FRENTE A SU DOMICILIO Y EN VÍA PÚBLICA, SE LOCALIZA LA BICICLETA SUSTRAÍDA.
DE ESTA MANERA EFECTIVOS POLICIALES POR ORDEN DE LA FISCALÍA EN TURNO PROCEDEN AL SECUESTRO DEL RODADO, ADEMÁS SE LE INICIÓ UNA CAUSA PENAL POR EL S/DELITO DE HURTO SIMPLE, COMO ASÍ TAMBIÉN SE PROCEDIÓ A UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL JOVEN EN SEDE POLICIAL.-
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