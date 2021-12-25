COMISARIA VILLA ELISA RECUPERÓ EQUINO
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EN COMISARÍA CUARTA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, LA QUE DABA CUENTA DE LA SUSTRACCIÓN DE UN EQUINO DESDE UN DOMICILIO DE LA CIUDAD HOMÓNIMA. POR TAL MOTIVO PERSONAL DE BRIGADA DE PREVENCIÓN DE DELITOS RURALES DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SOLICITÓ COLABORACIÓN FUNCIONAL A COMISARÍA VILLA ELISA. CON UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SE OBTUVIERON DATOS SATISFACTORIOS LOS QUE LLEVARON AL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA A REALIZAR TAREAS INVESTIGATIVAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO. ES ASÍ QUE EL PROCEDIMIENTO LLEVADO ADELANTE DIO SUS FRUTOS, YA QUE EL ANIMAL EN CUESTIÓN FUE HALLADO EN UNA PROPIEDAD UBICADA SOBRE BVARD. FRANCOU DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA. SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DEL EQUINO HABIENDO DADO AVISO A LA BRIGADA INTERVINIENTE DE LO ACTUADO Y FISCALÍA ACTUANTE.-
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